Medicamentos aumentan al ritmo de la inflación

Los precios no dejan de aumentar, por encima de salarios que se deprecian cada día al ritmo vertiginoso de la suba del dólar, y los bienes de primera necesidad son un claro ejemplo.

Un caso claro son los remedios, que solo en el mes pasado se encarecieron un promedio de 6%, según algunos estudios de mercado. De este modo, los fármacos acumularon un 19% a nivel interanual en el primer trimestre de 2019. Y como suele pasar con los grandes aumentos, tuvo su peligroso correlato en la baja de consumo de 8%.

Gustavo Blatter, tesorero del Círculo de Farmacéuticos de la ciudad, expresó que "el aumento de los medicamentos viene atado a lo que es la inflación. Sufrió un incremento mayor en la primer etapa de este gobierno, aumentó todos los meses un poco hasta llegar a un precio hasta que los laboratorios creían que era el adecuado", sostuvo el farmacéutico.

En tanto, dijo que "el año pasado el aumento ya fue creciendo con la inflación y yo pienso que en estos momentos también. Los medicamentos que aumentan más son de salidas masivas, pero si lo tomamos en promedio, va al índice de la inflación", expresó y sostuvo que "cuando aumentan, todos lo hacen a un promedio significativo para todos. Esto no quiere decir que por ser estacionales van a aumentar", completó.



LAS OPCIONES

Blatter dijo que por lo genera, desde el Círculo de Farmacéuticos, existe la sugerencia de asesorar a aquellos que acuden por un fármaco. "Cuando un paciente viene a la farmacia uno trata de ofrecerle diferentes alternativas. Existe un medicamento ético, el medicamento copia y el genérico. Siempre puede variar el precio. Y es ahí que el afiliado o el cliente elige lo que quiere pagar. El médico receta una droga, con un sugerido, y el cliente - paciente es el que decide", expresó Blatter en Radio ADN.

Además dijo que "el medicamento genérico está impuesto, aparte siempre quiero separarlos porque hay laboratorios de primera línea que entre ellos toman una droga y la van haciendo. Primero el laboratorio que patentó la droga y después permite que ciertos laboratorios hagan copias. Después, hay laboratorios nacionales que hacen los genéricos, por lo que hay una diferencia de precio. Por lo general se observa que los medicamentos genéricos son de buena calidad y tienen muy buena aceptación, dando buenos resultados. Si existe una diferencia, es muy mínima. En el tratamiento se cumplen las expectativas", argumentó.

A modo de cierre dijo que "todos los meses hay faltantes de medicamentos, pero van cambiando, no es que falta siempre el mismo medicamento. Esto se da por la importación de la droga, o por la demanda, pero son faltantes que con el correr de los días se normaliza", sintetizó.