Hoy reunión con ATE y UPCN y paros docentes ratificados

El gobierno de la provincia convocó el pasado viernes a reunión paritaria a los representantes de la administración central, Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

La reunión se llevará a cabo hoy a las 16.30 en la sede del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, ubicada en la Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Fe.

Los sindicatos rechazaron la oferta de un aumento salarial del 10 % desde marzo y la aplicación de la cláusula de actualización una vez que la inflación acumulada supere ese porcentaje.

Los docentes no fueron convocados porque en su última plenaria provincial habían aprobado un plan de lucha que implicaba que, a las 48 horas de paro de la semana pasada (en donde coincidieron ATE, UPCN, AMRA, y FESTRAM, con una movilización de unas 20.000 personas) se les sumarían otras 48 esta semana. De esta forma, solamente hoy y el viernes habrá clases: el martes será feriado y el miércoles y jueves se llevarán a cabo las medidas de fuerza.

A través de las redes sociales, los docentes ratificaron los paros y convocaron, además, a una movilización nacional para el jueves 4, que fuera dispuesto una semana antes de esa fecha. La Junta Ejecutiva sesionó en Chaco, analizando la situación educativa nacional y los conflictos provinciales que aún se desarrollan. "Dada la gravedad de los mismos, resolvió: llevar adelante una Jornada Nacional de Lucha el 4 de abril con paros, movilizaciones, actos públicos en todo el país, por: el apoyo a las luchas provinciales, justicia Completa para Carlos Fuentealba, convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, en contra del presentismo y en defensa de la Jubilación Docente" afirmaba el comunicado y agrega "asimismo se resolvió movilizar al Congreso de la Nación, a las 11 hs., junto a la CTA y otras organizaciones hermanas para la defensa del trabajo, la educación, la salud, contra el ajuste, los tarifazos y los despidos".



ESTRATEGIA

Si bien solo forma parte de una lectura, parecería ser que la intención del gobierno es dividir al sindicalismo provincial.

Es que si ATE y UPCN aceptaran lo propuesto hoy, debilitaría la posición de AMSAFE. El Gobierno remarcaría que hubo otros sindicatos que aceptaron esta propuesta y dejaría en "off side" a los docentes, con la intención de limar la legitimidad del reclamo. En la redacción de LA OPINION, Lifschitz ratificó que "no hay posibilidades de mejorar" y que estaba "dolido" por los paros docentes.

Pero, esto solamente se verá cuando se jueguen las cartas, el próximo lunes.