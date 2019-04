Atlético rememoró la disputa del Gran Premio del Centenario

En el marco de los diferentes eventos que se han programado en la conmemoración de los 100 años de Atlético como organizador de competencias automovilísticas, se realizó el Gran Premio del Centenario.

La prueba de regularidad, que se inició el sábado ante un importante marco de espectadores en la esquina de bulevar Lehmann y Alem de esta ciudad, para culminar ayer en el autódromo "Ciudad de Rafaela", tuvo una muy buena convocatoria de participantes.

El triunfo quedó en poder del binomio integrado por Jorge Yossen y Daniel De Winne, con un Ford A, representando al Club de Automóviles Antiguos de Rafaela, al cabo de las dos etapas pactadas, en las que los participantes recorrieron caminos de las provincias de Santa Fe y Córdoba.

La segunda ubicación fue para Jorge Mozzarecchia - Jorge Baste, de la ciudad de Firmat; en tanto que el tercer lugar fue para los locales Darío y Mario López.

Ford A, Graham Paige y Chevrolet, se repartieron los tres escalones del podio, luego de una carrera que pudo realizarse con normalidad a pesar del tiempo amenazante durante ambas jornadas.

Solo el día sábado, en un pasaje del trayecto, una lluvia escasa, que acompañó a la caravana en jurisdicción de Sunchales, generó un momento de zozobra, que felizmente no afectó a hombres y máquinas en ese tramo de regularidad, que finalizó en la ciudad de Morteros.

Luego de servirse un almuerzo, en una extensa neutralización, se reanudó la actividad, pero en la modalidad de enlace, para llegar a San Francisco.

En esa ciudad, de la vecina provincia de Córdoba, los protagonistas tuvieron la posibilidad de descansar, para volver a la ruta ayer, con la disputa del último tramo, que luego de un ingreso a Zenón Pereyra, donde visitaron el Museo Bucci, finalizó en Rafaela.



LA CLASIFICACION

Luego de cumplirse las dos etapas, la clasificación general del Gran Premio del Centenario quedó ordenada de la siguiente manera: 1º Jorge Yossen - Daniel De Winne (Ford A), 2º Jorge Mozzarecchia - Jorge Baste (Graham Paige); 3º Darío López - Mario López (Chevrolet); 4º Víctor Perusia - Víctor Bachio (Ford A); 5º Martín Gut - Ariel Walpen (Chevrolet); 6º Claudio Ceccotti - Gastón Ceccotti (Chevrolet); 7º Aquiles Arus - Fabián Pérez (Buick); 8º Andrés Pincihely - Manuel Tabáres (Ford A); 9º Hernán Ferreiro - Silva Irusta (Ford A) y 10º Ricardo Zeziola - Gustavo Marani (Ford T).



ASISTIO LIFSCHITZ

El gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, participó de la conmemoración de la ceremonia de premiación del Gran Premio del Centenario y además recorrió las instalaciones del autódromo "Ciudad de Rafaela".

"Se cumplen 100 años del automovilismo en esta ciudad; por aquí pasaron todas las grandes figuras del deporte motor nacional e internacional. Por aquí circularon los autos más famosos que tuvimos en distintas categorías", indicó el gobernador.

"Quiero felicitar a todo el equipo de la subcomisión de automovilismo del Club por este éxito, pero fundamentalmente por no bajar los brazos; las dificultades coyunturales como las que tenemos en Argentina, preocupan, pero esto es un esfuerzo a largo plazo y los resultados se ven con el tiempo", agregó.

Por su parte, el intendente Luis Castellano, agradeció a los participantes y dijo que el "evento ha tenido una trascendencia enorme en diferentes lugares de la región y en los medios de comunicación, ya que 46 baquets recorriendo 320 kilómetros no es algo común en la Argentina".

A su turno, el presidente de la institución, Eduardo Gays, señaló su satisfacción por el éxito de la carrera y sostuvo que "estos autos, estas baquets han sido el espectáculo central que conmemora 100 años. Esa carrera ha tenido un gran impacto y ha generado mucha emoción en toda la región".

Finalmente, el presidente de la subcomisión de automovilismo, Daniel Ricotti, agradeció al gobernador "su presencia en el evento y el apoyo brindado" a la institución.