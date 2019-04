Atlético, que cada vez juega peor, ahora perdió con Mitre

Atlético de Rafaela otra vez decepcionó. En uno de los encuentros correspondientes a la 22ª fecha de la B Nacional perdió 1 a 0 con Mitre de Santiago del Estero en el Monumental. Con esta nueva derrota la “Crema” dio un nuevo paso atrás en su afán de pelear por alguno de los ocho lugares para ingresar al reducido por el segundo ascenso a la Superliga. Al torneo le quedan tres capítulos pero el final de esta película ya se sabe.En el peor de los escenarios, que Atlético pierda todo lo que resta (Chacarita, Morón e Independiente Rivadavia) se mantendrá en la categoría. Lo único que le puede dar algo de tranquilidad al hincha, que fecha tras fecha sufre con la pobre imagen de un equipo totalmente desarticulado.Con el gol Alan Bonansea al minuto del complemento, los santiagueños se llevaron un triunfazo de Rafaela, cortando así una racha de siete encuentros sin triunfos e ilusionándose con la posibilidad de continuar dando pelea para meterse en el octogonal.En el primer tiempo, para el DT, donde se vio lo mejor del equipo. Atlético solo contó con una situación clara de gol. A los 36 minutos, un remate de media distancia de Lucas Blondel que Perafán desvió al córner. Previamente la visita ya había contado con dos cabezazos del pelado Moisés, uno que contuvo de gran manera Macagno y otro que se fue cerca. Antes que se terminara la primera parte Mitre iba a contar con tres claras. Una contra que Daniel González quiso definir por arriba de Macagno, un remate que se fue apenas desviado de Joaquín Quinteros y un centro que desvió Zalazar porque estaba el primero en los pies de González.En el inicio del segundo tiempo, la siesta santiagueña la durmió Atlético y Mitre aprovechó para abrir el marcador. Luego, con la obligación de ir en busca del empate, un tenue cabezazo de Pogonza y no mucho más…Juan Manuel Llop no le encuentra la vuelta. Defensivamente, y atendiendo a los atenuantes que hubo en la semana y las ‘complicaciones’ por lesiones, se paró una línea de cuatro que no juegan habitualmente juntos, y se notó. En el medio campo, volvió a carecer de intensidad y creación, solo un puñado de voluntades. En ofensiva, sin Borgnino desde el minuto 17 (salió por lesión) todo se desdibujó. No hubo nadie que marque desnivel. En resumen: más de lo mismo.Central Córdoba 1- Instituto 3.Los Andes 1- Temperley 0, Chicago 2- Ind. Rivadavia 2, Almagro 2- Santamarina 0, Dálmine 1- Arsenal 3.Ferro 1- Quilmes 1, Olimpo 2- Chacarita 1, Gimnasia (Mza) 1- Def. de Belgrano 0, Brown (PM) 3- Morón 1.15.30hs Brown (A) vs Sarmiento, 21.05hs Platense vs Gimnasia (J).1-Ramiro Macagno; 4-Lucas Blondel (66m 18-Enzo Bertero), 2-Abel Masuero, 6- Gastón Suso y 3-Nicolás Zalazar; 8-Enzo Copetti, 7-Lautaro Navas (66m 15-Marcelo Guzmán), 5-Emiliano Romero (cap.) y 10-Marco Borgnino (17m 16-Luciano Pogonza); 11-Mauro Albertengo y 9-Matías Quiroga.12-Nahuel Pezzini, 13-Roque Ramírez, 14-Agustín Nadruz y 17-Diego Meza.Juan Manuel Llop.1-Pablo Perafán; 4-Ariel Coronel, 2-Norberto Paparato, 6-Matías Moisés (cap.) y 3-Franco Ferrari; 10-Daniel González, 5-Juan Alessandroni, 8-Andrés Navarro (74m 15-Lucas Pérez Godoy); 7-Brian Mieres y 11-Joaquín Quinteros (80m 18-Ismael Blanco); 9-Alan Bonansea (66m 13-Nelson Benítez).12-Emilio Di Fulvio, 14-Leandro De Muner, 16-Guillermo Vernetti y 17-Román Strada,Arnaldo Sialle.1m Alan Bonansea (M),Luciano Pogonza (AR), Alan Bonansea, Juan Alessandroni (M).Nuevo Monumental.Fabricio Llobet.Juan del Fueyo y Ramiro Cabrera.Damián Rubino.