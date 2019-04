Quieren saber qué pasó tras los allanamientos

Los Concejales del Bloque Cambiemos (Leonardo Viotti, Ana Carina Visintini, Raúl Bonino, Hugo Menossi, María Alejandra Sagardoy y Marta Pascual) presentaron un pedido de informe la semana pasada en donde le solicitan al Ejecutivo que brinde detalles sobre "los objetivos y alcances del relevamiento, anunciado en el mes de marzo, en barrios del norte de la ciudad en conjunto con Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe" y "si lo hubiera, informe el contenido del Programa que se implementará a partir de dichas acciones de relevamiento, objetivos y alcance, equipo involucrado en la tarea de campo y en la coordinación, pautas de ejecución, seguimiento y evaluación".Recordemos que el pasado 14 de marzo, la Agencia Multiagencial realizó un inédito operativo en contra del delito, que se llevó a cabo en la zona norte de esta ciudad de Rafaela, con 38 allanamientos simultáneos, involucrando los barrios Mons. Zazpe, Italia, Mora, y Virgen del Rosario, producto de los cuales 15 personas fueron detenidas y puestas a disposición de la Justicia.También hubo secuestro de armas de fuego, motocicletas, teléfonos celulares de dudosa procedencia, y al menos una planta de marihuana.Posteriormente, hubo una conferencia de prensa de la que participaron el fiscal regional de Rafaela, Dr. Diego Vigo; Jorge Alvarez, ministro de Desarrollo Social de la Provincia; Omar Pereyra, secretario de Seguridad Pública provincial; Pablo Cococcioni, secretario de Articulación con el Poder Judicial; Delvis Bodoira, secretario de Prevención en Seguridad de la Municipalidad de Rafaela; y representantes del Ministerio Público de la Acusación.Durante la misma, Vigo indicó que “esto no es una intervención penal sino el comienzo de una intervención multiagencial. La idea es marcar la presencia del Estado y en los próximos días los vecinos van a advertir la presencia de Desarrollo Social, tanto de la Provincia como de la Municipalidad, que es una experiencia que entendemos exitosa”, cerró.“En el día de mañana (por hoy) -continuó- juntamente con la Municipalidad y equipos del Ministerio de Desarrollo Social, vamos a hacer un recorrido puerta a puerta en 7 u 8 manzanas que se definieron estratégicamente, donde vamos a trabajar con cada una de las familias para garantizar que las políticas públicas estén llegando a cada una de las familias, y detectar situaciones particulares en las que necesiten una mirada y un acompañamiento especial. Considero muy importante que podamos seguir avanzando aquí en esta ciudad”, remató el ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Jorge Alvarez.LOS FUNDAMENTOSLos concejales de Cambiemos recuerdan que "un Programa de Desarrollo Social comprende una serie de acciones organizadas con la finalidad de mejorar en forma integral las condiciones de vida de los miembros de una comunidad"."El Desarrollo Humano y Social, de acuerdo a la idiosincrasia del lugar implica una evolución positiva de los individuos en particular y de los grupos e instituciones que componen una comunidad, favoreciendo su desarrollo económico, humano, cultural y de otros múltiples factores que generan bienestar social", indican y agregan detalles: "un Programa de Desarrollo Social está destinado a toda la sociedad, pero fundamentalmente a los sectores más vulnerables o con ciertas necesidades aún no satisfechas que implican para esas personas un riesgo social, incluyendo conflictividad con la ley y problema de convivencia entre vecinos, que impiden un estado de bienestar y la posibilidad de realizar un aporte positivo a la comunidad"."En oportunidad de los allanamientos realizados en el mes de marzo en barrios del norte de la ciudad, programados por el Dispositivo Multiagencial, se realizaron anuncios respecto a un trabajo conjunto del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rafaela mediante relevamientos casa por casa para garantizar la llegada de políticas públicas necesarias para los vecinos del sector", culminan.