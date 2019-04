Pirotecnia: el Concejo le dará despacho y la CAEFA advierte

Hoy será un día clave en torno a la ordenanza que propone el fin de la pirotecnia sonora en nuestra ciudad. Ayer, quienes apoyan el proyecto, realizaron una nueva marcha, al igual que el domingo anterior. Hoy, los concejales podrían disponer que el tema pase a debatirse en el recinto. Y, mientras tanto, la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales reitera su rechazo y anticipa que iniciará acciones legales en el caso de que se apruebe la norma.

La semana pasada, los concejales adelantaron que este jueves se trataría en el recinto. Y para sacarse algunas dudas, mantuvieron encuentros con el Fiscal Municipal, Daniel Galloppo y con representantes de la Liga Rafaelina de Fútbol. El primero les sugirió que la ordenanza no se prohibitiva, sino regulatoria. ¿Qué implica esto? Básicamente, el texto que de la ordenanza primero prohíbe todo, y después habilita excepciones. Y Galloppo dijo que eso podría hacer que se le facilitara a la contraparte a hacer un juicio, el cual no tendrá otra consecuencia más que pedir que se vuelva regulatoria, es decir, que determine cuál vender y cuál no. Al menos, es lo que sucedió en Buenos Aires. Por otra parte, coincidieron con los clubes en no sancionarlos a ellos. "La multa no es el problema: lo son las inhabilitaciones o las suspensiones", dijo claramente Fernando Manfredi, vicepresidente de la Liga. Es que estas dos implicaría que los clubes cierren temporariamente. Y coincidieron en la necesidad de trabajar -a largo plazo- para que (como sucediera con la venta de alcohol en los estadios) desaparezca como tradición.

Mientras tanto, Ezequiel Asquinasi, vocero de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales -CAEFA-, anticipó a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz): "en el caso de que salga la ordenanza, no nos quedará otra más que accionar legalmente".

Un dictamen legal (extenso, de 62 páginas), que fue elaborado a pedido de la CAEFA por el abogado Adrián Luis Alveolite, indica que "una ordenanza o ley provincial que prohíba la actividad comercial al imponernos prohibiciones frustratorias de derechos constitucionales no queridas por el legislador competente (que es el Congreso), comporta un claro supuesto de inconstitucionalidad; más aún de considerar que irrumpe en materias delegadas (art. 121 CN) y prohibidas (art. 126 CN)". Incluso, indica que "los concejales o legisladores que con su voto puedan vulnerar derechos consagrados por la Constitución Nacional y normas de carácter federal como la ya enunciada Ley 20.429 podrán ser pasibles con su accionar de ser condenados por vía civil a resarcir los daños y perjuicios que a quienes hasta la sanción de esas normas ejercían el comercio tuvieran legitimación activa para accionar. Igual sanción podría caberle al titular del Departamento Ejecutivo municipal y/o provincial".

Asquinasi dice que es prohibitiva "porque más del 90% de la pirotecnia genera algún sonido, por lo tanto, es sonora. Esto equivale a Pirotecnia 0". También sostiene que "si se restringiera la de alto impacto sonoro, se le daría respuesta a los grupos que lo solicitan y se preservaría el empleo: 60.000 en el país, 8.000 en la Provincia y 1.000 en Rafaela". Cuando se le pidieron detalles sobre esto, dijo que eran "casi mil". Después habló de "800 directas, indirectas, permanentes y estacional". Y, finalmente, dijo que si fueran "300" puestos de trabajo en Rafaela, "números más o números menos, el concepto no cambia", completó.

"Creemos que hay opciones y alternativas. Manifestamos buena voluntad", dijo, aunque expresó que desde su punto de vista "por ley, no se debería prohibir ni un Chaski Boom". O sea: no importa que sea regulatoria: accionarían legalmente igual.

También indicó que desde la CAEFA podrían haber accionado en contra de la ordenanza vigente en Rafaela que prohíbe las bombas de estruendo de más de 2 pulgadas "porque también es inconstitucional", pero no lo hicieron "como señal de buena voluntad". "Por eso planteamos una alternativa de consenso", indica, a la espera de algún llamado de último momento. Hace algunos días pidieron una nueva reunión de forma oficial. Parecería que no se concretaría.

Asimismo adelantó que se iniciarán acciones en la ciudad de Santa Fe. Allí, en 2017, aprobaron una ordenanza que prohíbe la pirotecnia, pero que tiene una aplicación progresiva con el paso de los años. Este año se completaría la pirotecnia cero. "Estamos por judicializarlo. Haremos una presentación en los próximos días. Hicimos todos los esfuerzos para llegar a soluciones intermedias", comentó. "Si se prohíbe, la gente viaja y compra en el municipio de al lado. Y sino, aparece la pirotecnia ilegal", completó.