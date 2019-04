Cracovia, los nazis, Schindler y la leyenda del dragón Wawel

Tras comenzar la crónica sobre nuestro viaje a Polonia con las visitas a la ciudad de Wadowice en la que nació el Papa Juan Pablo II y las minas de sal de Wieliczka, llegamos a Cracovia cuyo origen se asocia al la leyenda del príncipe Krakus, tal como explicamos en la primera entrega publicada en la edición dominical de La Opinión.

Luego de recorrer y admirar el puente Bernatek sobre el Río Vístula, por la mañana salimos bien temprano a recorrer nuestro primer destino que fue el distrito de Podgorze, el auténtico gueto judío creado el 3 de marzo de 1941 por los nazis. Sitio de reunión, que estaba amurallado y rodeado con alambres, para seleccionar a los judíos que serían trasladados a los campos de concentración. Ahí vivían despojados de sus pertenencias en condiciones infrahumanas.

El lugar más impresionante que se puede ver es la Plaza Bohaterów (antes llamada plaza de la Concordia), en la que se encuentra el monumento a las sillas con la que Román Polanzki homenajeó a los judíos que vivían a la espera de ser trasladados a los campos de concentración, como el de Auschwitz, el más conocido.

La plaza está formada por 33 sillas grandes en su centro y 27 pequeñas realizadas en bronce repartidas en su perímetro. que representan las posesiones desechadas por los deportados, generalmente trasladadas por niños. También se puede visitar la farmacia del Águila, la única del gueto que los nazis dejaron que siga funcionando por temor a las enfermedades.

Tadeusz Pankiewicz, su dueño, tuvo un destacado papel porque gracias a él se pudieron salvar numerosas personas. Sin lugar a dudas un lugar para reflexionar sobre la intolerancia racial que es necesario visitar.

Cruzando el puente y muy cerca de la Plaza de las sillas se encuentra la fábrica de Oskar Schindler, uno de lugares más populares para visitar en Cracovia a partir de su papel en la historia durante la Segunda Guerra Mundial. Contiene una exposición denominada "Cracovia bajo la ocupación Nazi 1939-1945".

Corresponde una breve reseña sobre Oskar Schindler: durante la invasión a Polonia adquirió la fábrica de menajes (ollas) en la que producía utensilios de campaña, como la mano de obra alemana era cara decide abaratar costos con mano de obra judía que conseguía en los campos de Plaszow.

Después de comenzar a tener conciencia del atroz modo de como los alemanes trataban a los judíos, entonces empieza a negociar para mantenerlos alejados de los campos de trabajo de Plaszow y los cobijó en su fábrica. Gracias a esto pudo salvar cerca de 1500 personas, una proeza contada en la película de 1993 llamada "La lista de Schindler" dirigida por Steven Spielberg que ganó el premio a la Mejor Película en los Oscar de ese año.

Para visitar la exposición en la fábrica compramos las entradas con anticipación, esto es conveniente para evitar largas colas. Se interactúa por proyecciones multimedia y esto hace que sea muy amena la visita, en la que se describe la historia de Polonia durante la ocupación nazi y se observan objetos que recuerdan los horrores de Cracovia.

Para los viajeros, las explicaciones están en polaco e inglés (si manejan el inglés básico entenderás a la perfección). Los horarios de visita son de abril a octubre, lunes de 10:00 a 16:00 hs. y de martes a domingo de 9:00 a 20:00. En tanto, de noviembre a marzo, lunes de 10:00 a 14:00 y martes a domingo de 10:00 a 18:00. Importante: los lunes la entrada es gratuita y el valor del ticket por persona 24 Pln, esto es unos 11 euros aunque recuerden que no aceptan la moneda de la Unión Europea por lo que hay que usar el sloty.



PLAZA DEL MERCADO Y

CENTRO DE LA CIUDAD

La Plaza del Mercado es la mayor plaza del medioevo de Europa. En su parte central se encuentra el edificio conocido como la "lonja de los paños", de una belleza renacentista con hermosas arcadas de finales del siglo XII y principios del XIII. Frente a ella se encuentra la iglesia gótica de Santa María con su retablo medieval (altar mayor) único en el mundo, el más hermoso que he visto, construido por el maestro Alemán Wit Sztwosz. Fundada en 1222, después de soportar las invasiones mongoles que destruyeron su edificio, se volvió a construir entre 1290 a 1300 y luego consagrada en 1320.

Casimiro III, conocido por la historia como el Grande, fue el responsable de la reconstrucción de la iglesia gótica bajo su reinado. Se destacan las dos torres centrales, en una de las cuales -la norte, también conocida como la torre Hejnal- a cada hora aparece un trompetista del cuerpo de bomberos para tocar una melodía tradicional polaca que se transmite a todo el país a través de la radio (Hejnal Mariacki). Esta tradición es para conmemorar al soldado asesinado en el siglo XII por una flecha en la garganta mientras hacía sonar la alarma para avisar las incursiones mongoles. Se trata de un lugar de encuentro de los turistas sobre todo al mediodía.

En el siglo XIII, Cracovia construye sus murallas para defenderse de la invasiones, más allá de que tenía defensas naturales como la colina Wawel y el río Vistula que rodea la ciudad.

El recorrido turístico comienza en la puerta de Florian donde se exiben pinturas sobre los restos de las murallas realizadas por alumnos de las escuelas de artes y artistas locales. En lugar de las murallas se encuentra el Planty, un espacio verde que emerge en el centro de la ciudad.

Siguiendo por la calle Florián (Florianska) hacia el norte, nos encontraremos con la Barbacana, una obra maestra de la arquitectura militar construida entre 1498-1499. Sus paredes tienen un espesor de tres metros con un foso de unos 20 mts. de profundidad y a esta altura es una de las pocas que se conservan en Europa. Bellísima y de construcción circular de puro ladrillo y de estilo gótico, se une por un pasadizo subterráneo con la puerta de Florián, e incluso se puede acceder a la planta superior como así también al patio interior y a la plaza.

El casco histórico de Cracovia sobrevivió, increíblemente, a la segunda Guerra Mundial, su esencia sigue siendo la misma y no cambió mucho desde la época Medieval.

Por último, visitamos el Castillo Real de Wawel que fue construido a expensas del Rey Casimiro El Grande. Era un complejo gótico hasta que en 1499 fue consumido por un incendio. La obra de reconstrucción fue encargada al maestro italiano Francesco Florentino, quien le dio un toque más renacentista.

El castillo se encuentra cerca de la Plaza del Mercado y frente al río Vístula, sobre la colina de Wawel que domina la ciudad. Es aquí donde se celebraban la coronación de los reyes polacos y era el lugar de tomas de decisiones... sus pórticos renacentistas merecen ser vistos por todo aquellos que visiten Cracovia.

Cuando la capital del país se trasladó a Varsovia, el Castillo de Wawel dejó de ser utilizado como residencia permanente y pasó a ser utilizado para bodas, coronaciones y otro tipo de celebraciones de estado hasta que fue ocupado por los soldados austriacos y posteriormente por los nazis.

Para llegar podemos tomar el camino real que comienza en la puerta de San Florián, el recorrido está perfectamente adaptado para personas con capacidad reducidas. Una vez terminada la visita, se puede acerca a cueva del dragón que está por la parte que da al río donde se encuentra su famosa estatua.

Para el final de esta nueva entrega les dejo la historia del Dragón. Cuenta la Leyenda que el Dragón Wawel vivía en interior de la cueva en la colina, obligando a los campesinos a llevarles reses para sacrificio. El Rey Krak ofreció la mano de su hija al hombre pueda terminar con el dragón. Muchos probaron sin éxito hasta que un zapatero rellenó el cuero de una oveja con azufre y lo dejó a la entrada de la cueva en la que vivía Wawel, quien sin más se comió la supuesta ovejita, el azufre actuó y murió. Obviamente el zapatero astuto se casó con la princesa.

Espero que hayan podido disfrutar de este relato, como lo pudimos hacer nosotros visitando Cracovia, sin lugar a dudas un lugar para no olvidar. Hasta un nuevo encuentro.