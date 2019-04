Acto por Malvinas

Este martes se conmemorará un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, un conflicto bélico que abrió una herida profunda en la Argentina y marcó el principio del fin de una etapa muy oscura de nuestra historia: la Dictadura.El acto oficial por el Día de los veteranos y caídos en la guerra de Malvinas se llevará a cabo el martes 2 de abril, a partir de las 10:00, en el Centro y Museo de Excombatientes de Malvinas de Rafaela y el Departamento Castellanos (Av. Italia 1147).En caso de mal tiempo, el acto se traslada al Centro Cultural Municipal (Pueyrredón 262) en el mismo día y horario.SERVICIOS POR EL FERIADOLa Municipalidad de Rafaela informa que, con motivo de conmemorarse el Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas el día martes 2 de abril, se organizó un cronograma diferenciado de servicios.El servicio se retomará el martes 2 a partir de las 21:00 con los residuos biodegradables.El servicio de minibuses funcionará durante el martes 2, de 7 a 22, con las siguientes frecuencias:cada 30 minutos.cada 45 minutos. Lcada 45 minutos.cada 30 minutos.cada 30 minutos.El martes 2, no se cobrará estacionamiento en la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC). El sistema volverá a funcionar el miércoles 3.El martes 2, el Cementerio Municipal permanecerá abierto, la Administración cerrada y guardia mínima en caso de sepelio.La Estación de Residuos Clasificados (ERC) funcionará de manera normal durante el día martes 2 en el horario de 7 a 19.El Complejo Ambiental Rafaela no abrirá sus puertas durante el martes 2 retomando sus actividades el miércoles 3.Instituciones educativas y culturales municipales no tendrán actividad durante el martes 2. Las actividades volverán a desarrollarse el miércoles 3.Quienes posean turnos otorgados para realizar el trámite de obtención del Boleto Educativo Gratuito el día martes 2 podrán realizarlo otro día de acuerdo a las posibilidades de cada beneficiario.l dispositivo integral de servicios Rafaela en Acción ubicado en la plaza “Monseñor Héctor Romero” de barrio 2 de Abril no funcionará retomando sus actividades el miércoles 3.