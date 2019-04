Comienza el Ciclo “Mujeres dirigen la escena”

El Centro Cultural La Máscara anuncia el comienzo del ciclo de teatro “Mujeres dirigen la escena”. El ciclo cuenta con la participación de obras dirigidas por jóvenes, potentes y talentosas mujeres de Córdoba y Buenos Aires. Las funciones son los sábados 6, 13 y 20 de abril a las 22 hs.Las entradas tienen un valor de $ 200 para la general, y de $ 150 para asociados. Hay venta de entradas 2 x 1 hasta el día previo a la función. La boletería está habilitada de lunes a viernes de 17 a 20, y los sábados desde las 21 en el Centro Cultural La Máscara, Constitución 250, Tel: 503222. Este evento se realiza con el aporte de la Comisión Municipal para la Promoción de la Cultura. Sala subsidiada por el Instituto Nacional de Teatro.a las 22: "Yo estaba en casa y esperaba que llegara la lluvia" CórdobaCinco mujeres han esperado gran parte de sus vidas el retorno de El Hermano Menor después de que su padre lo echara de la casa. Ellas hablan, evocan, reprochan, imaginan y esperan desde su lugar de mujeres, madres, suegras, hermana, hijas al eterno ausente. Todas negocian con el Yo de cada una y salen victoriosas; combustionan y se hacen cargo del presente. La escritura de Lagarce es íntima y distante, busca la palabra, la repite, la cuestiona. Las palabras, tal como los personajes, no son para nada trágicos. Es una obra sobre la ampliación de consciencia femenina generacional. Este es el tema que nos interpela en este siglo XXI. No queremos más voces de mujeres aplastadas por la tragedia y la imposibilidad de sincronizar sueños y realidad.En escena: Lucía Pihen, Liliana Angelini, Carolina Agüerrido, Caita Barberán, Valentina Calvimonte.Autor: Jean-Luc LagarceDirección: Soledad Gonzáleza las 22 "Hidalgo" Buenos AiresSusana, una agente inmobiliaria frustrada e insatisfecha, debe mostrar un moderno y costoso departamento a una pareja de extranjeros. Al ingresar al inmueble, encuentra a Víctor, un adolescente desgarbado e introvertido, durmiendo semidesnudo entre cajas de verdura y bolsas de residuo. Susana está al tanto de que el Sr. Bonino, padre de Víctor, ha sido autorizado por los propietarios a permanecer transitoriamente en el inmueble hasta que fuera vendido. Lo que desconoce es el estado deplorable del departamento, el nivel de desidia reinante, y la dudosa predisposición de Bonino y su hijo a abandonarlo cuando sea necesario. Susana tiene que cerrar esta venta. Su economía depende de la comisión y el departamento reúne las condiciones exactas que demandan los potenciales compradores. Ahora tiene sólo minutos para mejorar el aspecto del inmueble y Víctor es un obstáculo. Deprimido y desmotivado, el muchacho debe terminar un trabajo práctico sobre el poeta revolucionario Bartolomé Hidalgo si no quiere repetir el último año del secundario. Sumergidos en sus propios conflictos, Susana y Víctor pronto descubrirán que a veces el encuentro menos pensado puede hacer que se rompan todas las cadenas.En escena: Agustín Daulte, Paula Marull.Dramaturgia y dirección: María Marull.a las 22 "Paloma sin vacilo" Córdoba"Nada hay más infinito que volar, y lo digo yo que soy una paloma…”“Pero nada hay más, más y más infinito, ni inconmensurable, ni negociable que la libertad, y eso también lo digo yo que además de una paloma soy una payasa.”Bocha es una payasa que de tanto soñar se cree una paloma, se pone alas y es libre en el alma, en el cuerpo, en la lengua y así te canta las 40. Porque el que no vuela no nace, y el que no nace no vuela…En escena: Laura Ortiz.Dirección: Julieta Daga.Suena tremendo“Suena Tremendo” es una obra payasa que sondea en lo más profundo de la tragedia de Lita, la payasa que debe irse y no quiere. Lita pasea por sus recuerdos, sus fantasmas, sus lugares, sus imágenes y revive cada instante compartiendo desde el humor y la tragedia su más honda intimidad con el espectador.Lita, la payasa que debe irse y no quiere, llora, ríe, canta y así intentando quedarse busca todas las excusas posibles… hasta que el tiempo se acabe... hasta que llegue el ultimísimo momento… el que quizás no sea tan tremendo…En escena: Julieta DagaDirección: Laura Ortiz.