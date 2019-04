Sergio Denis se mantiene estable

Sergio Denis, a veinte días de haber sufrido una violenta caída en un teatro tucumano, su hijo, Federico Hoffmann a través de su cuenta en twitter dio a conocer detalles de su estado de salud.Sergio Denis permanece internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Ángel C. Padilla de San Miguel de Tucumán. El cantante de 70 años ingresó a la institución luego de sufrir una fuerte caída en el teatro Mercedes Sosa.En los primeros días, Olga Fernández, directora del hospital, fue la encargada de dar a conocer a los medios los partes médicos sobre la salud del artista. Ahora, es su hijo Federico Hoffmann quien informa las últimas novedades a través de su cuenta de Twitter, informó Teleshow."Comunicarles que mi padre continúa estable. Agradezco los mensajes y el apoyo en nombre de mi familia. Los mantendremos al tanto ante cualquier novedad #SergioDenisvive", escribió Hoffmann en la red social.El 27 de marzo, publicó el parte médico número 14 en el que informaron que Denis persistía "estable a nivel cardiorrespiratorio". Y señalaba que se le había realizado una "traqueostomía percutánea conforme a protocolo de práctica habitual con buena tolerancia".Asimismo, indicaba que desde el punto de vista neurológico el cantante continuaba "sin cambios", pero que se había efectuado la "evacuación de una colección subdural del lado izquierdo ya detectada en estudios iniciales" y que este procedimiento "no tuvo complicaciones".Por último, el informa médico manifestaba que el reconocido músico seguía con "asistencia respiratoria mecánica sin sedación" y persistía en "estado crítico" de "gravedad moderada".Cabe recordar que Sergio Denis tuvo un accidente el 11 de marzo cuando estaba interpretando la canción "Te llamo para despedirme" en un teatro tucumano, se tropezó en el escenario y cayó a un foso orquestal de casi tres metros. Desde hace 20 días, permanece internado en la unidad de cuidados intensivos.A raíz de esta caída, los informes médicos señalaban que el cantante presentaba "hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato".Con el paso de los días, el intérprete fue teniendo leves mejorías en su cuadro clínico, como la disminución del edema cerebral. Además, respondió ante algunos estímulos abriendo los ojos y moviendo el cuerpo. Más tarde, el equipo médico decidió retirarle completamente la sedación esperando a que despierte.Su familia lo acompaña en este duro momento y no pierde las esperanzas de que logrará recuperarse y podrá volver a subirse a los escenarios para seguir dándole alegría al público. "Sergio es un experto en situaciones difíciles", había declarado su hermano Carlos Hoffmann en referencia al grave episodio ocurrido en Paraguay en 2007, cuando Denis sufrió un ataque cardíaco que lo dejó, según señalaron entonces los médicos, "17 minutos sin signos vitales".