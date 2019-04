Digna despedida del “9”

FOTO M. LIOTTA NO ALCANZO. El León fue contundente pero no pudo clasificar.

9 de Julio hizo su parte pero no le alcanzó para seguir con vida en el certamen. El 5 a 1 logrado ayer en el Germán Soltermam ante Libertad, el mejor del grupo y que vino a jugar pensando más en otra cosa, no hicieron más que darle al equipo una despedida digna del certamen, donde ganó los últimos 2 partidos dejando una buena imagen pero sin tener la ayuda de otros resultados. Aquella derrota como local ante Colón de San Justo, el otro clasificado, y el empate agónico de Ben Hur en barrio Parque fueron claves para esta eliminación del “9”, que tuvo, además, una primera rueda muy mala y con muchos problemas futbolísticos -entre ellos, los alejamientos del goleador Lucas Volken y del entrenador Daniel Veronesse-.El partido de ayer fue un trámite para los dirigidos por Marcelo Werlen, de muy buena segunda ronda. El “9” lo dominó al Cañonero de principio a fin y fue contundente, y a manera de consuelo se pudo vengar del 0-4 en Sunchales. La gran figura fue Fabián Monserrat, quién se despachó con 3 golazos. Ya en el primer tiempo, el León ganaba cómodo por 2 a 0 y sólo restaba el resultado final y ver lo que sucedía en Santa Fe. Cosmos se lo empató a Ben Hur dos veces y había mucha ilusión con la clasificación, pero luego las noticias no fueron las esperadas y los hinchas despidieron al equipo y a Miguel Monay, en su último partido con la casaca juliense, con aplausos. Ezequiel Comas, de penal, Maxi Aguilar, quien se regaló un lindo gol en su cumpleaños, y el Chipi Gandín, ayudado por un desvío, anotaron los otros goles.Ahora, lo que le queda al “9” es hacer borrón y cuenta nueva pensando a futuro, llegar lo más lejos posible en la Copa Santa Fe y apuntar todos los cañones al certamen liguista para ver si el próximo año puede volver a ser parte del Regional Amateur.