Macri destacó la libertad de prensa

BUENOS AIRES, 1 (NA).- El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que el país "tiene la más amplia libertad de prensa de su historia", y comparó la situación actual en esa materia con la que había en los años de kirchnerismo. "Hoy en Argentina la libertad es absoluta. Es tan grande que se volvió transparente. Pero conviene recordar que lo que vivimos es el resultado de haber abandonado para siempre los mecanismos encubiertos que usaron gobiernos anteriores para someter a la libertad", aseguró Macri en una serie de tuits que escribió en su cuenta.Las expresiones del jefe de Estado se dan en el marco de las conclusiones a las que llegó la semana pasada la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa.Macri rescató los conceptos vertidos en ese foro del informante por Argentina, Daniel Dessein, quien valoró la vigencia en el país de "una amplia libertad de expresión y de prensa" y "la eliminación de las prácticas de hostigamiento que sufrieron periodistas y medios en etapas anteriores".Acto seguido, el presidente se dedicó a marcar diferencias entre la gestión kirchnerista y la de Cambiemos en materia de libertad de prensa. "Nunca antes se gastó menos plata en pauta publicitaria que en este gobierno. Dicho de manera directa esto significa que no se usa la publicidad oficial como un mecanismo para domesticar medios o someter periodistas como sí se hacía antes", arrancó.Luego destacó que su Gobierno "no interviene ni influye" en las decisiones editoriales, como tampoco "presiona ni cuestiona la tarea de los medios ni de los profesionales de prensa". "No descalificamos, no aceptamos que se `juzguen` periodistas en la Plaza de Mayo como sucedió hace apenas 9 años atrás", recordó.A su vez, señaló que su Gobierno no modifica "los horarios de los partidos de fútbol para perjudicar el rating de programas de TV". "No compramos medios con intermediarios que evaden impuestos, no bloqueamos los camiones de los diarios. No hacemos nada en contra de la libertad de expresión", resaltó.Y concluyó: "No le tenemos miedo a la libertad. Sabemos que los argentinos queremos ser libres para siempre. Cambiamos".