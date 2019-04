¡Racing, supercampeón!

Racing Club empató anoche 1 a 1 con Tigre como visitante y se coronó campeón de la Superliga del fútbol argentino, a falta de una fecha para el final del certamen. El mediocampista Augusto Solari marcó el gol de "La Academia" a los 11 minutos del segundo tiempo de un partido correspondiente a la vigésima cuarta y penúltima fecha. En tanto, el defensor Lucas Rodríguez igualó para el conjunto de Victoria sobre la hora del partido. Con este campeonato, Racing, donde fue titular el defensor rafaelino Alejandro Donatti, surgido de 9 de Julio, obtuvo su decimoctavo título local, el último había sido en 2014, y el primero de Eduardo Coudet como entrenador.Por su parte, Defensa y Justicia apenas pudo igualar como local 1 a 1 ante Unión de Santa Fe y le sirvió así el título a Racing, al cabo de un aceptable encuentro disputado en el estadio "Norberto Tomaghello". Augusto Lotti, a los 44 minutos del complemento, inauguró el marcador para el conjunto santafesino, en tanto, Matías Rojas, a los 52 del mismo período, estableció la paridad final para el "Halcón", que no pudo llegar a la última fecha con posibilidades, donde debe visitar, justamente, a Racing en Avellaneda.Atl. Tucumán 2 – Aldosivi 0; Argentinos 0 – Rosario Central 2 y Lanús 3 – Belgrano 0.este lunes completarán la jornada desde las 19, Estudiantes vs. San Martín (T) y a las 21:10, Colón vs. San Martín SJ.