Caso D' Alessio: juez define la competencia

El caso de trama de espionaje y extorsión que investiga el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla tendrá su semana clave, ya que se definirá la competencia, declarará el fiscal de Mercedes Juan Bidone y Carlos Stornelli prepara su descargo tras ser declarado en rebeldía.A partir de este lunes el juez Ramos Padilla definirá si el expediente sigue bajo su cargo o bien declina la competencia y lo envía a Comodoro Py, donde su colega Claudio Bonadio tiene una investigación similar, tal como reclama el fiscal Stornelli.La otra opción es el magistrado Luis Rodríguez, a cargo de un hecho de extorsión que tiene como víctima al empresario Gabriel Traficante, quien habría sido extorsionado por D´Alessio en la denominada causa "Mafia de los contenedores".Todas las semanas el juez Ramos Padilla descarga información de las computadoras y los teléfonos de D´Alessio, los que secuestró durante un allanamiento en su domicilio y que él considera "prueba no contaminada", o sea que no proviene de nadie que pueda llegar a tener interés en la causa.Hasta el momento, el juez investiga unas 32 operaciones de inteligencia que estaba realizando D´Alessio al momento de ser detenido y que están divididas en tres categorías: espionaje a nivel empresarial, político y también de la farándula como se ha visto en la "operación Natacha Jaitt".A la vez, Ramos Padilla ya le tomó declaración a más de media docenas de personas que aseguraron haber sido extorsionadas con pedidos de dinero por D´Alessio a cambio de no armarles una causa.La semana comienza con la decisión del juez en definir dónde sigue la causa tras haberle pedido opinión a todas las partes, esto es querellas, fiscal y defensas.En tanto, debe definir si hace lugar a la apelación del fiscal Stornelli para que la Cámara Federal de Mar del Plata revise su decisión de haberlo declarado en rebeldía por no comparecer a cuatro llamados a indagatoria.La cuestión es que el Código Penal prevé que cuando alguien es declarado rebelde pierde la posibilidad de hacer planteos o tener acceso a la causa, por lo que se presume que Ramos Padilla sólo contestará sobre el de incompetencia, ya que no sólo fue pedido por Stornelli sino también por el fiscal del caso.No obstante, Stornelli tiene la posibilidad de ir en queja a la Cámara Federal de Mar del Plata si eso sucede.Por lo pronto, el fiscal Stornelli tiene que dar explicaciones a la Procuración General de la Nación sobre por qué no se presentó a declarar: insistirá en que no tiene garantías, que aún hay planteos de su parte por resolver y que todo es una suerte de conspiración para perjudicarlo a él y la causa por los cuadernos del chofer Oscar Centeno en la cual interviene.Además, este lunes debe presentarse en los tribunales de Dolores el fiscal de Mercedes, ahora suspendido de su cargo, Juan Bidone: investigó el triple crimen y reconoció que entregó información a D´Alessio sobre llamadas entrantes y salientes de distintas personas así como registros migratorios.Bidone ya declaró en la causa que lleva adelante Rodríguez por la extorsión al empresario Traficante, pero ahora está citado por Ramos Padilla y donde también tiene previsto declarar: incluso aportaría más información que podría salpicar a otros funcionarios judiciales y políticos por sus vínculos con el abogado D´Alessio.