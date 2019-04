Amplio triunfo logró Uñac en San Juan

SAN JUAN, 1 (NA).- El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, obtenía anoche una abultada diferencia sobre sus competidores en las PASO de esta provincia cordillerana y se consolida así de cara a los comicios generales del próximo 2 de junio, cuando buscará la reelección.Con el 42 por ciento de las mesas escrutadas, hacia las 22:30, el candidato del Frente Todos, que reúne el apoyo de todas las facciones del peronismo sanjuanino, obtenía el 55,5% de los votos y se colocaba muy por delante del postulante del Frente Con Vos, Marcelo Orrego (32%), que cuenta con el respaldo de la Casa Rosada.En tanto, el candidato de San Juan Primero, Martín Turcuman, obtenía poco más del 4 por ciento de los sufragios en estas Primarias Abiertas, Simultáneas y Consecutivas (PASO).Consolidado como vencedor, Uñac atendió a la prensa y sostuvo que su triunfo "es una foto de una comunidad acompañado un proyecto político" en San Juan."Es una distancia más que importante, acá no ha ganado nadie porque son las primarias provinciales; hemos sacado pasajes para las elecciones generales y vamos a trabajar departamento por departamento (con vistas a esos comicios)", sostuvo el mandatario local este domingo por la noche.También dijo que varios dirigentes de la política nacional se comunicaron con él para felicitarlo, entre ellos, el economista Roberto Lavagna.Uñac emitió su voto en una escuela de la localidad de Pocitos y valoró el desarrollo de una jornada "sin inconvenientes".Al tomar contacto con medios de prensa, destacó que a través del voto directo los sanjuaninos están marcando el rumbo" de la provincia que quieren."Más allá del resultado, es un día en que los sanjuaninos estamos marcando el rumbo de qué provincia queremos, si consolidamos o si cambiamos, y en definitiva el valor supremo de este domingo es este", remarcó. "No hay ninguna denuncia, ni creo que haya ningún tipo de inconvenientes. Es un día para festejar", agregó Uñac, que admitió que el proceso electoral en San Juan tiene un impacto concreto a nivel nacional."En San Juan hay paz social, hay mucho respeto, hay la construcción de un futuro común entre todos los sanjuaninos. En esa construcción no solamente están quienes somos parte del oficialismo, también es importante lo que la oposición ha marcado", reconoció.