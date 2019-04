Sportivo goleó y es líder

En la tarde de ayer se completó la tercera fecha del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol con dos partidos que tuvieron muchísimos goles. En barrio Barranquitas, Sportivo Norte goleó 5-0 a Talleres de María Juana y de esta manera se subió a lo más alto de la tabla de posiciones, con 7 unidades.Por otro lado, Argentino Quilmes también ganó y lo hizo por 4-2 en su visita al Deportivo Ramona. El “Cervecero” sumó así su primera victoria en el certamen.Los otros resultados que se habían dado enFerro 1-0 Peñarol, Atlético 3-1 Libertad, Brown 0-0 9 de Julio, Ben Hur 2-1 Florida, Unión 1-1 Tacural.Sportivo 7, puntos; Atlético 6; Ferro 6; Ben Hur 6; Tacural 5; Brown 5; Unión 5; Ramona 4; 9 de Julio 4; Libertad 3; Quilmes 3; Talleres 1; Florida 1; Peñarol 1.Sportivo Norte vs Deportivo Ramona, Talleres María Juana vs Ben Hur, Florida de Clucellas vs Unión de Sunchales, Ferrocarril del Estado vs Deportivo Tacural, Peñarol vs Atlético de Rafaela, Deportivo Libertad vs Brown de San Vicente, 9 de Julio vs Argentino Quilmes.Cancha: Sportivo Norte.Arbitro: Guillermo Tartaglia.Asistentes: N. Luque y A. Kestler.Reserva: 3-0PT 15m, ST 2m y ST 7m Matías Aguirre (SN), ST 1m Nicolás Rabino Arietto (SN), ST 25m Alejandro Rabellino (SN).Cancha: Deportivo Ramona.Árbitro: Sebastián Garetto.Asistentes: E. Colman y Fed. Rodríguez.Reserva: 2-1PT 10m y ST Franco Sosa (AQ), PT 20m Lautaro Castillo (AQ), PT 35m Renzo Peiretti (DR), PT 45m Rolando Domingorena (DR), ST 35m Andy Fabre (AQ).