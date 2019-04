Primera B. Lo ocurrido en el Preparación

En la tarde de ayer se jugó la segunda fecha del torneo Preparación de la Primera B liguista. Por el lado de la Zona Norte el que tuvo fecha libre fue el Deportivo Bella Italia y en la Zona Sur, Zenón Pereyra.Todo lo ocurrido en Primera, entre paréntesis las Reservas:Roca 1 vs Ind. San Cristóbal 4 (3-4); Dep. Aldao 3 vs Arg. Vila 1 (2-1), Arg Humberto 3 vs Moreno de Lehmann 3 (1-1), Tiro Federal 0 vs Independiente Ataliva 0 (2-1).Aldao 6, puntos; Moreno 4; Roca 3, San Cristóbal 3; Humberto 2; Ataliva 1; Tiro Federal 1; Vila 0; Bella Italia 0.Independiente Ataliva vs Arg. Humberto, Moreno de Lehmann vs Deportivo Aldao, Argentino Vila vs Sportivo Roca, Independiente San Cristóbal vs Deportivo Bella Italia. Libre: Tiro Federal de Moisés Ville.Libertad Estación Clucellas 5 vs Atlético Esmeralda 2 (1-1), Dep. Josefina 2 vs Bochazo 3 (3-2), Atlético (MJ) 1 vs La Hidráulica 1 (2-1), Sp. Santa Clara 2 vs San Martín de Angélica 1 (2-0).Libertad 6, puntos; Bochazo 6, La Hidráulica 4; Santa Clara 3; Atlético (MJ) 1; Josefina 1; Esmeralda 1; San Martín 0; Zenón Pereyra 0.San Martín de Angélica vs Atlético María Juana, La Hidráulica vs Deportivo Josefina, Bochófilo Bochazo vs Libertad Estación Clucellas, Atlético Esmeralda vs Zenón Pereyra. Libre: Sportivo Santa Clara.