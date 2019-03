Polonia, desde la ciudad del Papa hasta las minas de sal y Cracovia

Salimos bien temprano desde Austria hacia Polonia atravesando el sistema montañoso de los Cárpatos y disfrutando de los bellos paisajes de Moravia y Silesia. Recorrer unos 490 kilómetros nos llevó alrededor de 6 horas y media teniendo en cuenta además que los choferes de turismo deben detenerse y descansar 45 minutos cada cuatro horas de marcha, lo cual se controla por tacómetros colocados en el parabrisas. En caso de ser detenidos y de no haber cumplido con la reglamentación la multa es muy severa.Nuestra primera parada fue Wadowice situada a orillas del Río Skawa, ciudad natal del Papa Juan Pablo II (nació el 18 de mayo de 1920 y murió el 2 de abril de 2005, es decir que pasado mañana se cumplirán 14 años de su fallecimiento) donde vivió hasta sus 18 años cuando se fue a estudiar a Cracovia. Con poco más de 20.000 habitantes, la pequeña Wadowice es una ciudad de hermosas callejuelas donde se sugiere observar las casas que rodean su plaza del siglo XIX. Es mejor disfrutar de sus restaurantes, cervecerías y cafés al aire libre que venden los pasteles de crema (kremowki), los cuales Juan Pablo II recordaba vívidamente.Recibe cerca de 200.000 turistas al año uno los principales atractivos es la casa natal de Juan Pablo II en la que vivió entre 1920 y 1938. Se puede observar fotos y objetos personales como el rosario que le regaló Juan XXII como también el arma con la que Ali Agca disparó contra el Santo Padre el 13 de Mayo de 1981 (luego perdonó a su atacante tras reunirse con él en prisión). Se puede visitarlo previa reserva de 9:00 a 17:40 todos los días, a excepción del último martes de cada mes, no se puede sacar fotos. La visita es guiada dura una hora, su costo es de 7 Euros.Fue creado museo el 12 de Abril de 2010 y el 5 de Octubre de 2010 quien fuera su secretario hoy Cardenal Stanislaw Dziwisz y otras personalidades pusieron la piedra fundamental para la reconstrucción de la familiar.Basílica del Ofertorio de Santa María: A Karol Wojtyla le fue concedida la gracia de ser hijo de Dios el 20 de Junio 1920 al tomar su primera comunión y el 2 de Noviembre de 1946 celebro su primera misa. En 1992 fue consagrada como Basílica menor, en el interior un altar con la imagen de la Virgen del Perpetuo Socorro cuya imagen fue coronada por el Papa en su visita en 1999 tiene seis altares y cuatro capillas la Sagrada Familia, Santa Cruz, de la Crucifixión y la del Santo Juan Pablo II.Las Bóvedas de la iglesia están decoradas con encíclicas Papales con sus ilustraciones, cartas y exhortaciones, el Presbiterio es su parte más antigua en estilo Gótico construido en el siglo XII. A la derecha de la entrada principal se encuentra una gran escultura en bronce del Papa Polaco, es aquí donde los lugareños cuentan que en esa esquina solía hablar con la gente que iba a contarle sus problemas. Seguramente disfrutarán, al igual que lo hice yo, de esta pequeña gran Basílica donde se respira una gran sensación de paz.MINAS DE SALDE WIELICZKATerminada nuestra visita a la ciudad natal de Juan Pablo II, retomamos nuestro camino hacia Cracovia sin antes hacer una nueva parada en un punto turístico de gran interés en Polonia: se trata de las minas de sal de Wieliczka que se encuentran ubicadas a unos pocos kilómetros de Cracovia. No solo son las más antiguas de Europa si no que es una de las más grandes en su tipo. Sería imperdonable salvo que sean claustrofóbicos no visitarlas paso a paso. Se sorprenderán con sus hermosas esculturas realizadas íntegramente en sal, alcanzan una profundidad de 325 mts.. Se puede descender por escalera o ascensor (yo bajé por escalera 800 escalones), sus galerías se extienden por más de 300 kilómetros.El recorrido turístico en estas minas -declaradas patrimonio de la Humanidad en 1978- es de unos 140 mts.. Les recomiendo que se abriguen pues la temperatura oscila entre 13 y 14 grados.La Capilla de Santa Kinga es impresionante por su tamaño y gran belleza a 100 mts de profundidad incluye una hermosa estatua de Juan Pablo II, pasajes bíblicos y la "Ultima cena", todo hecho en sal.El fin del recorrido será en la cámara Warsazawa donde se llegaron a extraer 20.000 toneladas de sal. Esta se puede alquilar como salón de fiestas y se realizan conciertos de fin de año realizados por la representativa orquesta de vientos de la mina más famosa en toda Europa.Cineastas polacas han realizados sus obras, también se organizan grandes tertulias de poesía y música. Eventos rarísimos se han desarrollado en el lugar, como saltos en bungee a más de 100 mts. de profundidad.Y por último entramos a la cámara del Presidente Jósef Pitsudsky (entre 1918 y 1922): tiene un lago que donde en su momento se podía navegar en pequeños botes, pero debido a que varios turistas ebrios cayeron y se ahogaron terminaron con esta práctica. Ya estamos en lo más profundo del recorrido, desde donde se puede subir por un ascensor convencional o por otro de estilo minero muy oscuro, pequeño, angosto, tipo jaula muy complicado para los claustrofóbicos pero que nos convierte en minero por un rato.Nos despedimos de este lugar maravilloso para disfrutar por su arquitectura y belleza. Se los recomiendo. Los horarios: abril a octubre son de 7:30 a 19:30 hs.; noviembre a marzo de 8:00 a 17:00 hs. La excursión dura unas 3 horas.LA MAGNIFICA CRACOVIACuenta la leyenda que el príncipe Krakus, cuando derroto al dragón Smok que asolaba a la población y perseguía a las mujeres vírgenes, fundó Cracovia y le puso su nombre. Por su situación geográfica de privilegio tuvo muchos cambios fronterizos.EL mercader Abraham ben Jacob la consideró un gran centro comercial, con el correr del tiempo prosperó y se ubicó en un lugar destacado de Europa. Se aprecia lo gótico y el renacimiento al barroco y el modernismo. Fue capital hasta 1596 -cuando se traslada a Varsovia- mientras que en 1978 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.En la actualidad cuenta con casi 800.000 habitantes, posee una de las universidades más antiguas de Europa como lo es la Universidad de Jagellonica, creada en 1364 y que en sus 24 escuelas superiores estudian cerca de 170.000 alumnos.Llegamos a Cracovia al atardecer de un hermoso día muy movido por todo lo visto. Una vez instalados en nuestro hotel salimos hacer la recorrida de rigor por los alrededores lo cual nos sorprendió muy gratamente. Lo primero que pudimos visitar es el puente Bernatek o puente del amor que a lo largo de sus 130 metros de longitud tiene espléndidas figuras. Su estructura sobre el Río Vístula divide los barrios de Kasimierz y Pogdorze (gueto judío). Se recomienda verlo de noche cuando sus figuras adquieren movimiento creando un efecto visual muy llamativo debido a un solo punto de equilibrio. Esta obra es del artista Jerzi Kedziora se llama "Between the wáter and the sky" y con solo cruzarlos estarán en el casco antiguo.Hasta aquí la primera entrega sobre el periplo por Polonia. En la próxima continuamos con el relato sobre Cracovia, comenzando por la lista de Schindler...