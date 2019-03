El Día Internacional de la Diversión en el Trabajo se celebra el 1 de abril para recordar que el trabajo "no tiene por qué ser gris, que la seriedad no requiere solemnidad, y que el humor ofrece importantes beneficios para cualquier organización y para su equipo humano, incluso en momentos de crisis".A nivel mundial, la consultora norteamericana 'Playfair' lanzó esta iniciativa en el año 1996 y fijó la efeméride para el 1 de abril. Este día aparece citado en el almanaque más importante de Estados Unidos, el 'Chase's Official Calendar of Events'. Si cae en festivo, se celebra el primer jueves de mes.