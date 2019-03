Liga: lo que se juega hoy

Este domingo se completará la fecha 3 del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol, la cual ya tiene unos cuantos cotejos disputados, con dos cotejos desde las 16 hs.. En Barranquitas, Sportivo Norte recibirá a Talleres de María Juana con arbitraje de Guillermo Tartaglia, mientras que Argentino Quilmes visitará al Deportivo Ramona. Sebastián Garetto será el árbitro principal.Ya jugaron: Ferro 1- Peñarol 0, Atlético de Rafaela 3- Libertad 1, Brown 0 - 9 de Julio 0, Ben Hur 2- Florida 1, Unión 1- Tacural 1.Ben Hur 6, puntos; Ferro 6; Atlético 6; Unión 5; Tacural 5; Brown 5; Sportivo 4; 9 de Julio 4; Ramona 4; Libertad 3; Talleres 1; Florida 1; Peñarol 1; Quilmes 0.Se disputa la fecha 2 del Apertura. En laRoca vs Ind. San Cristóbal (Silvio Ruiz), Dep. Aldao vs Arg. Vila (Facundo García), Arg Humberto vs Moreno de Lehmann (Claudio González), Tiro Federal vs Independiente Ataliva (Matías Retamoso). Libre: Dep. Bella Italia.Libertad Estación Clucellas vs Atlético Esmeralda (Javier Simoncini), Dep. Josefina vs Bochazo (Roberto Franco), Atlético (MJ) vs La Hidráulica (José Domínguez), Sp. Santa Clara vs San Martín de Angélica (Darío Suárez). Libre: Zenón Pereyra.