Un necesitado Atlético ante Mitre de Santiago del Estero

Atlético de Rafaela ya no depende de sí mismo pero también sabe que la irregularidad que muestran varios todavía le dan esperanzas de Reducido. El panorama es complicado, no imposible.Este domingo recibirá a Mitre de Santiago del Estero en uno de los cruces correspondientes a la 22° fecha del torneo de la B Nacional. El encuentro que se disputará en el estadio Monumental comenzará a las 20.00 y será arbitrado por Fabricio Llobet.La “Crema” viene de perder ante Temperley 2-1 y buscará sumar su tercera victoria al hilo ante su gente. Los santiagueños también llegan de una derrota, dolorosa ante Olimpo por 4 a 3 tras ir ganando 3 a 0.El primordial objetivo de Atlético, ingresar en el octogonal final por el segundo ascenso a la Superliga, está a cinco puntos, pero lejos por la cantidad de equipos que hay en el medio y principalmente: el rendimiento futbolístico que vino demostrando hasta aquí.Luego de este cotejo ante Mitre, Atlético deberá visitar a Chacarita, luego recibirá al Deportivo Morón y cerrará en Mendoza ante Independiente Rivadavia.Atlético suma 25 puntos y ocupa la posición 16° en la tabla, encontrándose a cinco unidades de los que hoy se estarían metiendo al octogonal pero con siete equipos en el medio.Para el cotejo de este domingo el DT, Juan Manuel Llop, finalmente realizará tres modificaciones en la formación inicial, teniendo en cuenta su última presentación ante el ‘Gasolero’. Por el lesionado Gianfranco Ferrero (tendinopatía del aductor) se mete Abel Masuero y quién tampoco estará es Sergio Rodríguez. El uruguayo sufrió un golpe en su rodilla derecha en uno de los entrenamientos de la semana y no se recompuso. Por ende, el que volverá a la titularidad es Gastón Suso. Esto obligó a citar a último momento a Roque Ramírez, quién estará en el banco de los suplentes. El que estará desde el arranque es Matías Quiroga, por Enzo Bertero.Con este panorama, el conjunto ‘albiceleste’ saldrá a cancha con Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Masuero, Suso y Nicolás Zalazar; Enzo Copetti, Lautaro Navas, Emiliano Romero y Marco Borgnino; Mauro Albertengo y Quiroga. En el banco de los relevos estarán Nahuel Pezzini, R. Ramírez, Marcelo Guzmán, Agustín Nadruz, Luciano Pogonza, Diego Meza y Bertero.El equipo de Arnaldo Sialle presentará tres modificaciones con respecto al partido ante Olimpo.En la defensa se producirá el regreso de Brian Mieres, quien cumplió con la fecha de suspensión, y volverá en lugar de Nelson Benítez.Los otros cambios serán en ofensiva. Felipe Cadenazzi reemplazará al lesionado Pablo Ruiz, mientras que Alan Bonansea ingresará por Ismael BlancoAtlético y Mitre sólo se enfrentaron en una oportunidad en el profesionalismo y en dicho juego, en Santiago del Estero, ganó el conjunto local por 1 a 0. Fue en la pasada temporada 2017/2018 de la BN. Joaquín Quinteros anotó el tanto del triunfo santiagueño.Central Córdoba 1- Instituto 3.Los Andes 1- Temperley 0, Chicago 2- Ind. Rivadavia 2, Almagro 2- Santamarina 0, Dálmine 1- Arsenal 3.15hs Ferro vs Quilmes, 16hs Olimpo vs Chacarita, Gimnasia (Mza) vs Def. de Belgrano, Brown (PM) vs Morón.15.30hs Brown (A) vs Sarmiento, 21.05hs Platense vs Gimnasia (J).Ramiro Macagno; Lucas Blondel, Abel Masuero, Gastón Suso y Nicolás Zalazar; Enzo Copetti, Lautaro Navas, Emiliano Romero y Marco Borgnino; Mauro Albertengo y Matías Quiroga.Juan Manuel Llop.Pablo Perafán; Brian Mieres, Ariel Coronel, Matías Moisés, Franco Ferrari; Daniel González, Juan Alessandroni, Andrés Navarro; Joaquín Quinteros, Felipe Cadenazzi y Alan Bonansea.Arnaldo Sialle.Nuevo Monumental.Fabricio Llobet.20.00TyC Sports Play.Radios: Colón FM 91.3 / Astral FM 95.3 / Universidad FM 97.3 / ADN FM 97.9 / El Espectador FM 1001 / LT28 AM 1470 – FM 96.5