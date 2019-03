Barrionuevo ratificó su apoyo a Lavagna

BUENOS AIRES, 31 (NA).- El líder del gremio gastronómico, Luis Barrionuevo, rechazó ayer la posibilidad de un nuevo paro contra el Gobierno, aunque opinó que el presidente Mauricio Macri "ya demostró que no está para gobernar" y ratificó su apoyó a la eventual candidatura del ex ministro Roberto Lavagna porque "está buscando el consenso" para "ir a un gran encuentro de argentinos"."Todos sabemos que el Gobierno está en terapia intensiva. La situación es bastante delicada. Estamos ante un Gobierno inconsciente que no tiene noción del peligro: están sin baranda en un piso 11 en el balcón y mirando el precipicio, pero nos están llevando a todos", sostuvo Barrionuevo.En diálogo con Radio Mitre, el líder de la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) cuestionó a los sectores que reclaman un paro general de la CGT por considerar que una medida de ese tipo agravaría la situación del gobierno de Cambiemos."Están los que nos azuzan para que hagamos paro. Yo digo ¿a dónde vamos con uno, dos o tres paros que podamos hacer? Con los años que tengo, no quiero que nos digan una vez más que nosotros no dejamos gobernar y que se van antes", afirmó. Y agregó: "Tenemos que sostener esto. Es una gran responsabilidad nuestra de que reflexionemos todos los dirigentes de que estamos ante un Gobierno de inconscientes y debemos terminar bien. Habrá que aguantar y probar otras opciones. No veo que reaccione el Gobierno. No se gobierna con CEOs".