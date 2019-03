CRAR no lo pudo sostener

El Círculo Rafaelino de Rugby perdió este sábado como local ante Universitario de Rosario por 28 a 17 y sigue sin ganar en el Top 10 del Torneo Regional del Litoral, que transitó su cuarta fecha.El equipo rafaelino ganaba 14 a 0 en un buen comienzo, con los tries de Jonatan Viotti y Santiago Kerstens (además anotó dos conversiones y un penal en la tarde). El primer tiempo, donde tuvo viento a favor, fue muy favorable al Verde pero no pudo sacar mayor diferencia en su mejor pasaje donde con una presión alta y el buen trabajo de los forwards impuso supremacía en el trámite.El panorama empezó a cambiar cerca del final del primer tiempo, cuando vieron la tarjeta amarilla Nicolás Gutiérrez y Facundo Aimo casi sucesivamente por parte del árbitro Fabián Prats, y Universitario aprovechó ese pasaje de ventaja numérica para apoyar dos tries e irse al descanso igualados en 14.En el segundo tiempo, Kerstens sacó ventaja con un penal, luego CRAR tuvo un par de ataques profundos que no logró capitalizar y pasada la media hora el rival vio unos resquicios y dio vuelta el marcador.CRAR alistó a Nicolás Gutiérrez, Martín Zegaib y Jonatan Viotti; Gonzalo García y Mauro Bianco; Juan Pablo Imvinkelried, Manuel Mandrile y Facundo Aimo (c); Maximiliano Bertholt y Santiago Kerstens; Juan Ignacio Coyne, José Williner, Guillermo Brown y Tomás Lavalle; Juan Nicolás Imvinkelried.Cambios: Andrés Passerini por Viotti, Jorge Requelme por Aimo, Mariano Ferrero por García, Juan M. Imvinkelried por Bianco y Franco Sabelotti por Williner.OTROS RESULTADOSRowing 3 - Estudiantes 17; Duendes 26 - Old Resian 21; GER 60 - CRAI 8 y Jockey 29 - Santa Fe RC 14.Jockey 17; Duendes 15; GER y CRAI 14; Old Resian 12; Estudiantes y Rowing 9; Universitario (R) 7; Santa Fe RC 6 y CRAR 1.Jockey vs. CRAR; Estudiantes vs. Universitario (R); Old Resian vs. Rowing; CRAI vs. Duendes y Santa Fe RC vs. GER.