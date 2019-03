Márquez voló en Termas

El español Marc Márquez (Honda) logró este sábado la pole tras dominar la Q2 en la competencia del MotoGP que se lleva a cabo en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo y el italiano Andrea Dovizioso (Ducati) quedó en el tercer lugar. Márquez se ubicó en la primera posición con un tiempo de 1m38s304, seguido del también oriundo de España Maverick Viñales (Yamaha) a 154 milésimas y Dovizioso (Ducati) a 164, mientras que el italiano Valentino Rossi (Yamaha) fue el cuarto a 241. El español empezó dominando la prueba con el británico Cal Crutchlow detrás mientras Viñales no quería perderles pisada al igual que Dovizioso y Rossi, pero se mantuvo firme y consiguió ubicarse en el primer puesto. En tanto, el australiano Jack Miller (Ducati) fue quinto, el italiano Franco Morbidelli (Yamaha) sexto, el francés Fabio Quartararo (Yamaha) séptimo, Crutchlow octavo, el japonés Takaaki Nakagami (Honda) noveno y el italiano Danilo Petrucci (Ducati) décimo. El español Márquez terminó en el primer lugar de la tercera y en la cuarta prueba libre del MotoGP, a la vez que el italiano Dovizioso quedó undécimo y tercero, respectivamente y Rossi se ubicó sexto y quinto en las mencionadas pruebas. En la cuarta prueba libre, Márquez hizo un tiempo de 1m39s341, seguido por el británico Crutchlow a 188 milésimas y Dovizioso se ubicó en la tercera posición a 515 mientras el italiano Rossi obtuvo el quinto puesto a 575. Previamente, Márquez había realizado la vuelta más rápida en la tercera sesión de práctica libre al registrar un tiempo de vuelta de 1m38s471, el australiano Miller se ubicó en la segunda posición a 206 milésimas y el británico Crutchlow obtuvo el tercer lugar a 255. En esta prueba, el italiano Dovizioso culminó en el puesto once tras un incidente ya que perdió el control de la parte delantera de su moto y cayó al asfalto, pero no sufrió lesiones físicas de consecuencia. Además el español Viñales ocupó el cuarto lugar delante del italiano Petrucci mientras que su compatriota Franco Morbidelli (Yamaha) fue sexto y Rossi), séptimo.El español Xavi Vierge hizo la pole en Moto 2 al lograr su mejor tiempo de 1m42s726 a ocho minutos para el final seguido del alemán Marcel Schrotter a 0.011 segundos y del británico Sam Lowes quien cruzó la línea solo 0,001 segundos más lento que el tiempo de Schrotter. Por su parte, el español Jaume Masía lideró los tiempos de la clasificación en Termas de Río Hondo y estableció su primera pole positión de Moto 3 por delante de su compatriota, Aron Canet y el italiano Tony Arbolino fue tercero. Masia tuvo un tiempo de 1m48s775 y firmó la primera pole de su carrera mientras Canet quedó segundo por unos 0.3 segundos por delante de Tony Arbolino. El Gran Premio de Argentina de Moto GP tendrá su largada desde las 15 hs. del este domingo.