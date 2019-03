El Papa espera visitar "pronto" la Argentina

BUENOS AIRES, 31 (NA).- A seis años de su designación como Sumo Pontífice, el Papa Francisco aseguró ayer que espera visitar "pronto" la Argentina, aunque es poco probable que se produzca en pleno año electoral. En pleno viaje a Marruecos, el Santo Padre mantuvo su habitual charla con periodistas y, entre otros temas, fue consultado sobre si tiene previsto realizar una visita a su país natal, donde estuvo por última vez en 2013 con el cargo de arzobispo de Buenos Aires y cardenal primado de la Argentina."Veremos si puedo ir pronto", respondió escuetamente Francisco, quien en otras ocasiones se había manifestado de la misma manera al referirse a su esperado viaje.Sin embargo, esta vez la respuesta tomó especial importancia ya que se da luego de que los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) anticiparan semanas atrás que en el próximo encuentro que mantendrán con el Papa, entre finales de abril y comienzos de mayo en El Vaticano, le propondrán que "no se prive de la alegría" de visitar la Argentina por primera vez en su pontificado."Imaginamos el gozo que tuvo Francisco cuando decidió la canonización del Santo Cura Brochero, la beatificación de Mama Antula y la de los Mártires Riojanos. En nuestro próximo encuentro con él le propondremos una vez más que no se prive de la alegría de visitarnos", expresaron los purpurados, en una suerte de invitación a la Argentina.La postergada visita a la Argentina desde que comenzó su papado fue motivo en los últimos años de diversas especulaciones relacionadas con el clima político, aunque siempre fueron descartadas por la Iglesia.Desde el 13 de marzo de 2013, cuando a la fumata blanca le siguió su oficialización como sucesor de Benedicto XVI, Jorge Bergoglio no volvió a su país natal, aunque en varias ocasiones estuvo muy cerca en términos geográficos.El Sumo Pontífice visitó Brasil en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud en julio de 2013; Bolivia, Paraguay Ecuador y Cuba en 2015; México en febrero de 2016; y Chile en enero de 2018.