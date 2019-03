Uñac es el favorito en las PASO de San Juan

BUENOS AIRES, 30 (NA).- La provincia de San Juan celebrará hoy sus elecciones primarias, en las que el gobernador Sergio Uñac buscará revalidar su liderazgo y quedar bien posicionado de cara a los comicios generales del 2 de junio próximo.En San Juan hay 554.551 personas habilitadas para votar en la elección que definirá a los candidatos a gobernador y vice, así como a diputados proporcionales, departamentales, intendentes y concejales, aunque la mayoría de los frentes llevarán una lista única.Uñac, que busca ser reelecto como gobernador, intentará salir fortalecido de las primarias en las que encabezará la lista del Frente Todos, acompañado por el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, como candidato a vice. El frente oficialista se consolidó luego de que el mandatario provincial llegara a un acuerdo con su antecesor y presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, con el que lograron unificar a casi todo el arco peronista local.El principal competidor del oficialismo será el intendente de Santa Lucía, Marcelo Orrego, que se despegó de Cambiemos y se llevó consigo a varios de los partidos que conformaban esa alianza para darle forma al Frente Con Vos, que postula a la diputada Susana Laciar como candidata a vicegobernadora.El Frente San Juan Primero propone la fórmula compuesta por el ex dirigente del PRO, Martín Turcuman y el dirigente socialista Conrado Suárez Jofré.Dignidad Ciudadana, espacio que también formaba parte de la coalición Cambiemos pero decidió competir por separado, postula la fórmula Gustavo Fernández-Federica Mariconda para la primera magistratura provincial.A su vez, el Partido del Trabajo y Del Pueblo lleva como candidato a su veterano dirigente Alberto Agüero, acompañado de Edith Liquitay. Nueva Izquierda vuelve a proponer para gobernadora a Mary Garrido y a Nancy Avaro para vicegobernadora. Partido Cruzada Renovadora, que a último momento se escindió del Frente San Juan Primero, postula a la exsenadora Nancy Avelín.A nivel local, las miradas estarán puestas en los comicios del departamento Rawson, el distrito más poblado de San Juan, donde gobierna Juan Carlos Gioja, hermano del titular del PJ y tres veces gobernador de la provincia.En ese departamento, donde no hubo acuerdo entre Gioja y Uñac, el sector del caudillo peronista respalda al precandidato a intendente Rubén García mientras que el gobernador se pronunció en favor de Pablo García Nieto.Pese a no tener su marca partidaria nacional, Cambiemos apuesta en Rawson por el Frente Con Vos, que llevará a cuatro precandidatos a intendente: la macrista Gimena Martinazzo, el basualdista Gustavo Ruiz Botella, Carlos Fernández -quien fue intendente en 1991- y el músico popular Roberto "Yeyo" Sosa.En tanto, otra fuerte disputa se da en la capital, donde Emilio Baistrocchi dejó el Ministerio de Gobierno provincial para disputarle la intendencia de la Capital a Franco Aranda: quien surja de esa disputa se enfrentarán a Rodolfo Colombo, el candidato macrista.En Chimbas, tercer municipio provincial, y en Rivadavia también habrá disputas internas. En Caucete, quinto municipio provincial, el intendente Julián Gil, del Frente Con Vos, competirá con tres candidatos de Uñac: Romina Rosas, el exintendente Emilio Mendoza y Sofia Recabarren.