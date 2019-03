Para Redrado, la economía no tiene plan

BUENOS AIRES, 31 (NA).- El ex presidente del Banco Central Martín Redrado advirtió ayer que la economía "no tiene plan", mientras argumentó que el dólar subió por falta de oferta de divisas en un contexto en el que hay una política cambiaria que es "para otro país". "La economía no tiene plan. Hoy estamos como el nadador que está en el medio del río y está esperando que la corriente lo lleve hacia alguna orilla", analizó el economista.En ese sentido, consideró que "todas las variables que maneja el Gobierno van para cualquier lado" y cuestionó: "Vamos corriendo tras los acontecimientos". Con relación al dólar, que finalizó marzo con un incremento superior al 10 por ciento, señaló: "Desde octubre hasta mediados de febrero estaba planchado".En diálogo con Radio Mitre, el ex funcionario sostuvo: "Hubo errores técnicos por parte del Banco Central". "Si el tipo de cambio se está escapando por una pequeña fuerza de demanda, porque alguien del sector privado está moviendo la cotización, y el Banco Central se queda inerte, está marcando que hay dificultades o falta de entrenamiento porque hay que poner todos los instrumentos sobre la mesa", remarcó.Además, puntualizó: "Me llama la atención que el Gobierno no haya llegado a un acuerdo con las empresas exportadoras. Debe sentarse con los exportadores y pautar día por día cuánto van a liquidar" para "garantizar oferta suficiente".