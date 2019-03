La ciudad le rindió homenaje a los héroes del "ARA San Juan"

Nuestra ciudad le rindió homenaje ayer a los héroes del “ARA San Juan”, en la antesala de lo que será un nuevo aniversario de los caídos de las Islas Malvinas, con una emotiva ceremonia que evocó esa tremenda tragedia nacional, donde 44 personas perdieron la vida.

El intendente, Luis Castellano presidió el acto oficial de homenaje a las víctimas del “ARA San Juan”, con un destacado discursos hacia los presentes en la Sala N° 4 del Centro Cultural del Viejo Mercado (CCVM).

Recordemos que el encuentro estaba programado para desarrollarse en la plazoleta ubicada en avenida Italia al 800 pero, pero debido a las condiciones climáticas adversas, se trasladó a último momento. La intención era dejar inaugurada, oficialmente, ese espacio que contará con el nombre del submarino.

Además, del Intendente, formaron parte del evento el presidente del Concejo Municipal Raúl Bonino, concejales del cuerpo deliberativo, representantes de Gendarmería Nacional subdelegación Rafaela a cargo del comandante César Lugo, el representante de la Policía Federal delegación Rafaela subcomisario Eduardo Quiroz, representantes del Centro de Excombatientes de Malvinas, representantes del Liceo Militar General Belgrano, representantes de la Policía de Entre Ríos, el director de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos comisario inspector Jorge Martínez, el representante de la Policía de Santa Fe subcomisario Andrés Márquez, el representante de la Unión Liceístas Bryan Mayer , de la Guardia Urbana de Rafaela, representantes de Defensa Civil Rafaela, representantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rafaela y de Bomberos Zapadores, autoridades religiosas y público en general.

Es válido acotar que la ceremonia contó con la presencia de Raquel y Juan Carlos Mendoza, madre y padre del teniente de navío Fernando Mendoza quien estaba a bordo del ARA San Juan durante su naufragio, y de Nicolás Kasanzew, corresponsal de la Guerra de Malvinas.



INSTANCIAS EMOTIVAS

El acto homenaje a los héroes del “ARA San Juan” se desarrolló en un marco plagado de sensaciones que tocaron los sentimientos más profundos.

Todo comenzó con la apertura que estuvo a cargo de la cara visible en la organización del evento, Bryan Mayer, quien con cálidas palabras dio la bienvenida a los presentes.

El desarrollo continuó con una sentida ceremonia religiosa a cargo de representantes de las iglesias Católica y Evangelista; posteriormente, se produjo la entrega, por parte del intendente Luis Castellano, de un obsequio fotográfico representativo de una parte del mural que se encuentra pintado en la plazoleta que llevará la denominación “ARA San Juan” sobre avenida Italia de nuestra ciudad para los padres del malogrado teniente de navío Fernando Espinoza y para el autor e intérprete de la marcha “A los Héroes del ARA San Juan”, Ángel Santomil, integrante de la Banda Municipal de la fuerza de seguridad de Entre Ríos.

El tramo final del acto le dio lugar a Raquel Mendoza (madre de Fernando) para que brinde unas palabras hacia los presentes; palabras sentidas que pidieron por justicia y pronto esclarecimiento del hecho ante los responsables.

Antes del final del evento, el intendente Luis Castellano se dirigió a los presentes destacando al encuentro como un hecho que debe servir para mantener viva en nuestras memorias a los 44 tripulantes del ARA San Juan.

El marco musical destacado lo brindaron la Banda Municipal de Música de nuestra ciudad y la llegada desde Entre Ríos quienes interpretaron “A Los Héroes del ARA San Juan”; canción que se estrenó por primera vez en terreno provincial.



"HACER UN EJERCICIO DE MEMORIA"

El intendente Luis Castellano manifestó que “lo que hace más fuerte y emotivo al encuentro es tener a la mamá y al papá de Fernando Mendoza, uno de los desaparecidos que era tercero en la línea de mando. Ellos son de Concordia, vinieron invitados por los organizadores del acto y la verdad, que ellos estén acá, también nos hace caer en la realidad de lo que ha sucedido, del dolor que significa perder un hijo en un ejercicio militar, un ejercicio de prueba, la necesidad, que también pidió Raquel (madre de Fernando Mendoza), la búsqueda del esclarecimiento, que se sepa la verdad, que no quede impune. Además la conmemoración; que no quede en recuerdo, que los actos nos sirvan para reflexionar para hacer un ejercicio de memoria y no volver a equivocarnos”.

El Intendente expresó que “el ejercicio de memoria se hace en los espacios públicos por naturaleza. El espacio público es el lugar en donde todos los ciudadanos nos tenemos que juntar a celebrar, a conmemorar y, en este caso, el espacio público es una pequeña placita que denominamos ARA San Juan en avenida Italia; una avenida que ha despertado y la estamos reciclando, la estamos refuncionalizando, y que ya tiene mucho uso. Ganamos un espacio público para el barrio con la intervención de los artistas locales en el muro a través de nuestro programa Artentapiales y lo maravilloso de hoy que fue la intervención de la Banda de Entre Ríos junto con su Director tocando por segunda vez, porque se estrenó hace muy poquito la canción, el tema homenaje a los tripulantes del ARA”.

“Fueron muchas emociones, merecidas para un hecho trágico, doloroso, que lo tenemos que tener siempre en la memoria”; finalizó



CHARLA DE KASANZEW

Luego del acto oficial, en la tardecita rafaelina, el periodista Nicolás Kasanzew llevó adelante una lujosa charla en el Aero Club Rafaela, ante un interesante marco de personas.

Kasanzew fue el único corresponsal de la Guerra de Malvinas, para Canal 7, el por aquel entonces, de mayor audiencia en nuestro país. Bajo el nombre "Malvinas, para recuperar La Argentina", el especialista hizo un recorrido por diferentes temas, políticos, que hoy atraviesan esta dolorosa historia de nuestro país. Además, recibió sorpresas, como la de Owen Crippa, sunchalense, que le dejó un emotivo mensaje al periodista durante el encuentro. Recordemos que Crippa fue el primer argentino que atacó en forma solitaria con su avión a la flota inglesa en la guerra de Malvinas en mayo de 1982, y que fue numerosas veces entrevistado por este Medio.