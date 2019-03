Ben Hur va por el pasaje

Ben Hur buscará esta tarde la clasificación a la segunda fase del torneo Regional Amateur cuando visite a Cosmos F.C. en Santa Fe, por la última fecha de la Zona 3 de la Región Litoral Sur. El árbitro del partido, previsto para las 16 en el complejo de la Liga Santafesina, será Ricardo Gómez, de Paraná.El Lobo depende de si mismo para avanzar, ya que en caso de obtener un triunfo no tendrá que esperar lo que suceda en nuestra ciudad, donde 9 de Julio recibirá a Libertad de Sunchales. En caso de empatar, necesitará que 9 de Julio no salga airoso en el enfrentamiento ante los Cañoneros. Recordemos que Libertad ya se aseguró el primer puesto y Colón de San Justo (libre hoy) el segundo.De todos modos, al margen de las probabilidades, el Lobo tratará de cortar una serie negativa de cinco fechas sin triunfos. Además, en el último encuentro ante Colón no mostró un buen juego y por eso el técnico Carlos Trullet se mostró preocupado y buscó algunas alternativas en la semana.El DT espera la solución con el regreso de dos futbolistas importantes para el funcionamiento, como Gustavo Mathier (que jugará con una protección especial en el brazo derecho, donde había sufrido fractura de radio) y el delantero Gabriel Giacopetti, tras cumplir la fecha de suspensión.Los que salen son Nicolás Novello y Leonardo Ochoa, tomando como referencia el duelo anterior.Sin embargo, el que no estaría es Santiago Paz. Al no estar plenamente recuperado de su lesión iba a ser incluido en el banco de suplentes por Trullet, aunque finalmente no viajaría. Lo reemplazaría Ynfante.En cuanto al rival, ya sin posibilidades de clasificar, podría un mix de titulares y suplentes, ya que ahora su principal objetivo será el torneo de Liga Santafesina y la Copa Santa Fe.LOS EQUIPOSNicolás Piedrabuena; Francisco Galetto, Gonzalo Fiederer, Natanael Acosta y Alex Aristarán; Matías Ferrero, Yamil Silva, José Acosta y Dalmiro Dettler; Matías Rako y Esteban Ortiz. DT: Leandro Birollo.Matías Astrada; Francisco Baranoski, Luis Ybáñez y Luciano Kummer; Gustavo Mathier, Leandro Sola, Ignacio Ynfante y Germán Guibert; Pablo Pavetti; Nahuel Vera y Gabriel Giacopetti. DT: Gabriel Giacopetti.