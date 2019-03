Las claves para hacer más divertido al ámbito laboral

El trabajo ocupa un tercio de la vida de la mayoría de las personas, pero un buen salario no garantiza la felicidad. Estudios revelan que las personas felices son un 30% más productivas y las empresas comienzan a hacerse eco de ello para lograr motivar a sus empleados.

Evitar el aburrimiento al momento de realizar tareas repetitivas y mantener la motivación tiene contados beneficios a la hora de favorecer a la creatividad, por ese motivo los especialistas en Recursos Humanos intentan revertir la falta de interés o el ausentismo de sus colaboradores con innovadoras tácticas.

El bienestar en el trabajo va mucho más allá de encontrar formas de disminuir el estrés en los empleados, implica que se conecten en forma genuina con las propuestas y que se genere un disfrute. Propiciar entornos laborales agradables no sólo es una herramienta potente para retener el talento, sino para atraer nuevo. Asimismo, aquellos que están en búsqueda de empleo en el rubro tecnología, muchas veces priorizan las políticas de bienestar más que la compensación o los planes de carrera que una empresa les pueda ofrecer.

Planteado por compañías como Google, Youtube o Facebook parece ser una estrategia sabia de management. La estrategia va desde lo estructural o arquitectónico hasta cuestiones más blandas. Así es que Eventbrite, la plataforma de venta de entradas e inscripciones a eventos más grande del Mundo, sigue esta tendencia en sus oficinas en Mendoza. Allí conviven los que gustan de andar en bici, los perros, el Ping Pong y los videojuegos, hasta una chopera a disposición del deleite de los empleados.

Victoria Calabró, Sr. Workplace Specialist de la compañía cuenta cuáles fueron las iniciativas que les permitieron tener empleados más felices y una rotación únicamente de un 4%. “Es importante que el humor esté presente en el equipo, que se logre un grado de complicidad y confianza entre los compañeros. Esto se puede lograr ofreciendo espacios descontracturados para que los empleados interactúen”. Desde torneos espontáneos de Ping Pong o Metegol, hasta partidas de Arcade, el fin es favorecer al intercambio entre pares, cuya edad promedio ronda los 31 años.

Adicionalmente, al tratarse de una oficina de tipo Open Space, se genera un ambiente en el que reina la horizontalidad y la autogestión. “Creo que se ha dado un cambio en la cultura de las organizaciones en el que antes se propiciaban cuestiones como la competencia entre pares, ahora se fomenta mucho más el aspecto colaborativo”, señala la especialista. “Nuestro objetivo es que cada uno pueda encontrar sentido a su trabajo y que se sienta libre de expresar su creatividad. Buscamos generar sentido de pertenencia, creando un ambiente donde el grupo humano es lo más importante”.

Para esta empresa, es indispensable poder conocer a los empleados para identificar sus necesidades y crear programas o acciones que tengan que ver con eso: “de nada sirve ofrecer beneficios que nadie precisa, por eso, es importante medir el engagement en forma constante”, sentencia la referente en RR.HH.



OFICINA “DOG FRIENDLY”

El programa “Barklings” se trata de otra de las innovaciones que permitieron a Eventbrite tener empleados más felices. La misma consiste en el permiso de traer a la oficina a sus propias mascotas. “Muchos de nuestros integrantes son millennials que justamente están en la etapa de irse a vivir solos. Permitir que traigan su mascota al trabajo y no tengan que dejarla sola gran parte del día, hace que la persona pueda conectarse mucho más con la empresa. También descubrimos que las mascotas conectan a las personas entre sí”, agrega Calabró.

Esta medida también tiene que ver con el aspecto saludable, los empleados deben salir unos minutos a pasear a sus mascotas, tiempo que también es importante para poder desconectar y retomar la tarea previa con un nuevo enfoque.



ESAS BENDITAS ENDORFINAS

La actividad física es otro tema que han sabido abordar. Cuentan con un programa de bienestar que incluye actividades grupales fuera del horario de trabajo como clases de Yoga, Zumba o equipo de Running. El ejercicio libera endorfinas que hacen que las personas se sientan felices. Además, ayuda a generar un ambiente más optimista, menos focalizado en uno mismo y más conectado con el medio ambiente si el deporte se realiza al aire libre.

La motivación en el uso de bici para ir al trabajo o la hora de “salto a la cuerda” impulsada por RRHH. son programas que generan distensión y nuevas formas de relacionarse en el trabajo mejorando así el clima laboral. El ejercicio brinda una sensación de bienestar y calma, y el hecho de evitar embotellamientos y no tener que buscar lugar para estacionar al momento de llegar con la bici son mejores maneras de empezar el día.



LA FLEXIBILIDAD

SOBRE TODO

Trabajar desde casa y con horarios de trabajo flexibles otorga a los empleados la libertad necesaria y les permite tomar un descanso cuando lo necesitan, reduciendo el riesgo de agotamiento. Asimismo, disminuye el estrés en aquellos que tienen hijos: el programa de acompañamiento para madres y padres es muy valorado por los empleados. Para Lourdes Bloin, Software Developer Engineer en Eventbrite: "me ha dado la oportunidad de estar presente en el desarrollo de mis hijos, acompañarlos en su vida escolar y cuando están enfermos. Gracias a este beneficio puedo acomodar mis horarios con los de los chicos y también trabajar desde casa cuando lo necesito, permitiéndome lograr un equilibrio", finaliza.



EVITAR EL SÍNDROME

DE BURNOUT

Si bien solemos estar acostumbrados diariamente a estar expuestos a situaciones de estrés, la patología del “burnout” aparece cuando esta exposición no cesa, causando trastornos emocionales. Los factores laborales que influyen en su aparición van desde la sobrecarga de trabajo y la consecuente falta de descansos o incapacidad de delegar, hasta la desvalorización de nuestra tarea.

Para evitar llegar a ese extremo se pueden tener en cuenta una serie de tips como mantener una comunicación fluida y sincera para establecer prioridades en los entregables y compartir con nuestros compañeros si no llegamos a cumplir con lo asumido. De esta manera, podremos recibir ayuda u organizar otros plazos para su resolución. Asimismo, también será fundamental realizar pausas activas: tomarnos unos minutos para caminar o tomar un café puede relajar el nivel de estrés y conectarnos con lo cotidiano.

Lo más importante de todo es recuperar la inspiración y preguntarnos ¿por qué estamos en ese empleo y cuáles son las motivaciones que nos mantienen en él? Esas preguntas pueden llevarnos a un análisis más profundo de nuestra situación actual.