Reclamarán por el normal abastecimiento de vacunas

El concejal del PJ, Dr. Silvio Bonafede, presentó un proyecto de resolución a partir del cual -en el caso de que sea aprobado por el resto del Cuerpo Legislativo- se le solicitará "a la Secretaría de Salud de la Nación la urgente regularización y normalización en la provisión de vacunas a la Provincia de Santa Fe". Si se aprueba, se enviará una copia al Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, al Nodo Salud Rafaela, al Hospital Jaime Ferré, y a la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad.

Recordemos que LA OPINION ya dio cuenta de esta situación y se fue complicando con el paso del tiempo: de acuerdo a los dichos del Director del Hospital "Dr. Jaime Ferré", Dr. Jorge Bertram, "no sabemos por cuanto tiempo no vamos a tener vacunas. Hasta el viernes 22, estábamos con faltante de triple viral, triple bacterial, menveo, sabin oral, antitetánica. No podemos llevar adelante la campaña de vacunación escolar porque no las tenemos".

"Es muy escaso el stock de vacunas que tenemos en el Hospital. En los centros de salud, estamos averiguando adónde tienen, para que el paciente migre hacia allí. Se está valorando la posibilidad de que la Provincia pueda compensar este faltante. Quizás haya novedades en los próximos días", adelantó en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz).

Bonafede, en su proyecto, marca que "es triste y preocupante que el ajuste haya llegado a las vacunas, ya que la salud de los vecinos deben ser el límite de cualquier ajuste" y que "queremos manifestar “profunda preocupación” por faltantes de vacunas y discontinuidad en la entrega de suministros a la Provincia de Santa Fe".

Agrega que "expresamos un firme y férreo reclamo por distribución irregular, ya que las cantidades entregadas de algunas de las vacunas del calendario no alcanzan para cubrir la demanda y las autoridades advierten que hay chicos que no están debidamente protegidos por la imposibilidad de completar los esquemas en tiempo y forma".

Asimismo, destaca que "la falta de vacunas se agrava en todo el país. Esta vez, y una vez más, fue el turno de Santa Fe, donde autoridades de Salud informaron la ausencia de dosis en seis productos clave, la mayoría de ellos que forman parte del Calendario Nacional de Vacunación, gratuito y obligatorio".

"El principal problema se da en el suministro de la antimeningocóccica: las cantidades enviadas no alcanzan para las dosis que deben recibir los bebés a los 3, 5 y 15 meses (la de los 11 años se encuentra postergada desde agosto del año pasado)", afirma y agrega: "en la Provincia de Santa Fe según las autoridades ministeriales recibimos sólo un 25% de lo que correspondería y estamos a la espera de regularizar la situación. La más crítica de todas es la vacuna del meningococo; cerramos el 2018 con la entrega del 50% de lo que necesitábamos. Es decir que tenemos niños con esquemas atrasados, a los que se suman los que tienen que vacunarse este año".

"Independientemente de cuál sea el origen, cualquier falta o atraso en la disponibilidad de vacunas en los distintos vacunatorios públicos genera bajas de coberturas. Eso tiene un impacto negativo porque en contextos económicos difíciles, muchas veces la gente tiene una sola oportunidad de ir a vacunarse, si tiene que ir otro día a lo mejor no vuelve; genera también pérdida de confianza en el sistema", sostiene.

"Carla Vizzotti, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) sostiene que 'Es difícil pensar que desde los vacunatorios se falte a la verdad diciendo que existe una irregularidad en la entrega de insumos. En este sentido el impacto negativo es evidente e innegable. Mas allá de la interrupción de la provisión de la vacuna contra meningococo a los 11 años, que debe reiniciarse lo antes posible, la entrega irregular de insumos atenta contra la planificación de las acciones por parte de las jurisdicciones, genera pérdida de oportunidades, desgasta al equipo de salud y la confianza de la población en el sistema. Sin dudas constituye un problema y requiere una solución urgente'", añade.

"Entendemos que se está destruyendo día a día el Programa Nacional de Inmunizaciones que fue ejemplo mundial", dispara y agrega: "las provincias quedan a expensas de una situación que las supera producto de que por ley no pueden salir a comprar vacunas por su cuenta y como consecuencia de ello todo queda reducido a agilizar de modo permanente el reclamo ante las autoridades de la Secretaría de Salud de la Nación".

Desde su punto de vista, "el bajar de rango al otrora Ministerio de Salud de Nación y convertirlo en Secretaría también refleja un desmerecimiento institucional en el caso concreto del sistema de inmunizaciones; de modo tal que la Dirección a cargo de inmunizaciones pasó de nivel I a II con todo lo que ello implica a la hora de merituar la capacidad de resolución", concluye.