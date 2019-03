Ganar y esperar una manito

Empezó mal y tratará de terminarlo de la mejor manera. Así es el presente de 9 de Julio en el Regional Amateur, donde este domingo, por la última fecha de la etapa regular, buscará el milagro de la clasificación a la próxima fase. Es que el León rafaelino, que tuvo varios problemas a lo largo del certamen, tiene una mínima esperanza de avanzar entre los 3 primeros, aunque la misión parece ser muy complicada. Para ello, primero debe hacer su parte, que es ganarle al puntero y ya clasificado en el primer lugar, Libertad, que viene al Coloso con varios de sus titulares para tratar de ser el mejor de todas las zonas. Y segundo, deberá aguardar una ayudita de Cosmos, ya eliminado y que seguramente pondrá en cancha una formación alternativa. Más allá de estas especulaciones, esto es fútbol y dentro de la cancha puede pasar cualquier cosa, por eso un gran sabio dijo que es “dinámica de lo impensado”. Es que si gana Ben Hur en Santa Fe, será el clasificado, y en caso de una igualdad de puntos entre los rafaelinos, el Lobo será el que avance porque sacó mejores resultados entre sí (ganó uno y empató en el otro). Igualmente, más allá de que pase lo que pase y no se pueda lograr el objetivo, el “9” tratará de terminar el certamen de manera digna y con la frente en alto.Para el duelo de hoy, el León rafaelino saltará a la cancha con lo mejor que tiene. Y en comparación con la formación que hace 15 días ganó en Santa Fe -la semana pasada tuvo fecha libre- tendrá un sólo cambio, que es el regreso al primer equipo de Kevin Acuña, quien hace unas semanas se quebró el tabique nasal. El ex Atlético viene de sumar algunos minutos de fútbol el pasado jueves en San Vicente en la igualdad del equipo liguista y lo hizo con una máscara protectora, saliendo de la formación Sebastián Acuña.Por el lado del Cañonero, el viernes el CF oficializó su error administrativo y no le dio lugar a la protesta de Cosmos por una supuesta mala inclusión del jugador Rafael Blasco en el partido en que los sunchalenses vencieron 3 a 0 la semana pasada, con lo cual llegará al Soltermam recontraclasificado, ya que se aseguró ser el mejor del grupo y evitará la primera llave de los play offs. Igual, Ariel Giaccone no se guardará nada, ya que buscará otro triunfo que le permita ser el mejor equipo de la fase clasificatoria. No obstante, para este encuentro, el DT no podrá contar con varios jugadores entre suspendidos (Blasco y Guzmán alcanzaron las cinco amarillas), lesionados y algunos jugadores con molestias físicas. Igual, el Cañonero intentará ser uno de los mejores primeros en el TRA 2019 y una victoria le permitiría definir una mayor cantidad de cruces de playoffs en condición de local.