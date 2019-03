Invitan a sumarse al Partido Libertario en nuestra ciudad

El Partido Liberal Libertario apunta a defender las libertades civiles y económicas. En todos los ámbitos. El único límite que tienen es el derecho del otro, la vida, la propiedad y la libertad misma.El liberal entiende que todos somos distintos, y que esa es la gracia de la sociedad. Cada uno tiene valoraciones distintas y si las decisiones no las toma uno, otro las tomará por nosotros. Buscan que las decisiones sean propias y así reducir el tamaño del Estado. Tienen marcadas diferencias con el neoliberalismo.En estas elecciones, apunta a tener cinco diputados para defender el liberalismo civil y económico en el Congreso. El año pasado, el economista José Luis Espert presentó se presentó como uno de los referentes, en busca de la presidencia de la Nación. Espert es secundado por otro economista con fuerte presencia mediática: Javier Milei, quien por el momento no oficializó su candidatura dentro de la "fuerza libertaria".En Rafaela también hay adeptos a este partido. Por ahora son 7 personas, las que se reúnen habitualmente para hablar de ideas y llevar adelante “charlas profundas” sobre las ideas que pregonan. “El partido se formó hace poco. Solo hemos realizado 6 o 7 reuniones, pero a nivel nacional, en Buenos Aires, el partido está constituido hace 2 años. De a poco se fue expandiendo y ahora ya está en 22 de los 25 distritos nacionales. Entonces ya se podría decir que es un partido nacional, pero por falta de afiliaciones, el partido no está totalmente constituido, solo en algunos municipios se puede juntar el número de afiliaciones. Es por eso que nuestro candidato nacional, José Luis Spert, va a competir con el sello del partido Unir, que está constituido hace bastante. A nivel provincial no hay ninguna lista, así que más que nada, por el momento somos más una agrupación política que tiene ideas muy claras y estamos intentando contagiar las ideas. En Rafaela ya llevamos 4 reuniones, a principios de este año”, expresó a LA OPINION, el joven Luca Tomás, acaso uno de los referentes del partido.Entre los objetivos a corto plazo en Rafaela, Tomás dijo que “por el timming, en las próximas elecciones a intendente en la ciudad, no vamos a competir para nada porque recién estamos empezando. Así que vamos a estar informando, juntando gente, para hacer saber a los ciudadanos que el partido está en Rafaela. Sus ideales son clásicos y en el país han quedado muy ignorados por mucho tiempo y hay que empezar a sacarlos a flote, que son las ideas liberales de economía, libertad individual, algo que Estados Unidos lo tiene en su constitución original, mientras que la nuestra ha tenido muchas reformas. El objetivo primordial en Rafaela es expandir esos ideales todo lo que se pueda, y comunicar porqué estas ideas del liberalismo son tan necesarias en este momento político y económico del país", destacó.Este es un movimiento que se basa mucho en la libertad, detesta al neoliberalismo y que se destaca por respetar al otro:"está directamente arraigada la libertad con una carga de responsabilidad. Hoy en día se está hablando mucho de exigir derechos y muchas veces uno no se da cuenta que cuando sucede esto sobrepasa la libertad de las personas. Esto es algo que nosotros tenemos muy en cuenta. Nosotros defendemos los derechos natos del ser humano, que son la libertad de expresión, el libre albedrío y la propiedad privada, al igual que las libertades sociales y económicas", dijo en la Redacción de este Diario y agregó que "tanto a nivel municipal como nacional se repite una especie de patrón en el que los partidos compiten entre sí pero los ideales que tienen unos y otros son prácticamente los mismos. Todos están buscando intervenir más en el mercado con supuestas buenas intenciones pero la evidencia empírica e histórica muestra que el mercado es malo para todos, porque empieza a haber desempleo, inflación y se convierte en una especie de círculo vicioso. Todos los partidos, salvo el partido Libertario y algún otro partido, como ser el Autonomista, tienen una idea de alto intervencionismo y no tienen ideas económicas claras para nada. Nuestras ideas económicas y de libertades no son negociables, porque creemos que violar esas libertades es un pecado mortal. Básicamente, lo que queremos hacer es pararnos para defender esas libertades que hace rato están siendo atacadas y han quedado muy debilitadas y olvidadas. No nos representamos con ninguna de las listas que están presentes"relató.De cara a lo que viene, Tomás adelantó que por el momento "vamos a tratar de posicionarnos lo mejor que se pueda a través de las redes sociales, que son bastante nuevas. Difundir reuniones y presenciarlas, ya que el partido Libertario de la ciudad de Santa Fe nos está dando una gran mano en materia de difusión. Y seguir sumando gente a través del boca a boca más que nada. Para meterse en este tema, a veces necesitás una larga charla con un amigo y por ahí hay gente que se puede sumar de esta manera. El estado no te va a solucionar los problemas, es más, le conviene que continúe, sino que uno mismo tiene que solucionarlos utilizando distintos ideales. Hecha la ley, hecha la trampa, y así el mercado se empieza a distorsionar cada vez más", finalizó.