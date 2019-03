Intentó robar armado y lo sacaron a escobazos

A las 19.30 del jueves personal del Cuerpo Guardia de Infantería se hizo presente -por un llamado del servicio 911- en calle Santa Rosa al 900 -barrio Villa Rosas-, donde una persona de sexo masculino ingresó a robar a ese domicilio.En diálogo con el dueño de la vivienda, este dijo que al volver de un kiosco, encontró a un hombre en el interior de su casa, y al preguntarle qué hacía, el desconocido tomó una cuchilla e intentó agredir al propietario.Así las cosas, este tomó un palo de escoba y le propinó varios golpes al desconocido, quien logró salir corriendo dejando abandonada la motocicleta en el frente del domicilio.Con conocimiento de la fiscal en turno se procedió a la incautación de dicha motocicleta, la cual no contaba con ningún pedido de secuestro vigente.Finalmente se trasladó la moto a la Comisaria 1ª por razones de jurisdicción.Una vecina de 64 años llamada María Elena K., en momentos en que salía de una reunión en la vecinal del barrio 9 de Julio por calle Magdalena de Lorenzi 450, fue abordada por dos varones que se movilizaban en una motocicleta tipo 110 c.c. oscura, quienes le arrebataron la cartera tipo bolso de gamuza, la cual contenía documentación personal, cadenas de plata con dije, llaves de su casa y de otra propiedad, un teléfono celular iPhone 7 plus rosado con funda, y $500 en efectivo.Todo en jurisdicción de Comisaria 2ª.Siendo las 11.00 de la víspera, personal policial de la Comisaría 3ª de Sunchales, se constituyó en Av. Independencia al 200 de esa ciudad donde funciona un kiosco, para comprobar que autores ignorados tras forzar la puerta de ingreso sustrajeron dos computadoras netbooks una marca Lenovo y la otra marca Exo y bebidas varias.Tras diligencias investigativas los uniformados acudieron a una vivienda de calle 19 de octubre al 400, donde fueron atendidos por su propietario, quien no opuso reparo alguno a la requisa, la cual dio resultados positivos en cuanto al hallazgo y secuestro de una netbook marca Exo de 10 pulgadas.Al mismo tiempo otro hecho ilícito estaba ocurriendo, presuntamente con los mismos protagonistas.Por lo dicho, una mujer llamada Verónica W., domiciliada en esa ciudad, se presentó en la Comisaría 3ª y dijo que le habían sustraído -tras saltar un portón- una bicicleta marca SLP de color blanca, otra bicicleta marca SLP rodado 26 y otra marca MTB rodado 26 de dama, todas mountain bike.Causalmente en el lugar de la requisa de las netbooks se encontraba también la bicicleta SLP descripta, que se procedió también a secuestrar.Por todo esto se procedió a la aprehensión de Facundo P. de 18 años, y del menor Josué V. de 16 años, por ser presuntos autores de ambos hechos.Más tarde se realizó otra requisa en una vivienda, la cual dio también resultados positivos en cuanto al hallazgo de otra bicicleta marca SLP blanca, y de la netbook marca Lenovo faltante, que fueran sustraídos en los hechos mencionados.Se dio conocimiento a la fiscal en turno Dra. Lorena Korakis quien dispuso instrucciones a la Policía de Investigaciones (PDI) y ordenó que Facundo P. quede en carácter de detenido.