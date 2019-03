Atlético se metió en cuartos

(Darío Gutiérrez, redacción LA OPINION).- En un partido típico de play offs, Atlético consiguió ante su gente la clasificación a los cuartos de final de la Liga Provincial. En el tercer y decisivo partido de octavos superó a Peñarol de Elortondo por 72 a 70, sentenciando el enfrentamiento 2 a 1.

Matías Pecantet fue el goleador de la Crema con 25 puntos, incluyendo cinco triples. En el primer cuarto ya había anotado 10 tantos, y otros tantos en el tercero. Los otros 5 fueron libres en el período final, la mayoría claves en los pasajes decisivos. El equipo de Marcelo Miretti jugará ante Racing de San Cristóbal (también al mejor de 3), mientras que las otras series serán: Talleres VGG vs. Brown de San Vicente; Argentino de Firmat vs. Sportsman VC y Platense - Unión de SAn Guillermo.

El partido tuvo intensidad, pero con los dos equipos muy erráticos en la primera mitad, fundamentalmente en lanzamientos de tres puntos. La visita apostó un poco más al juego interior y sacó provecho con el desequilibrio de García para irse al descanso al frente 35 a 30.

En el reinicio el elenco de Elortondo se fue arriba por 10 puntos tras un triple de Villan. Allí reacomodó el trabajo defensivo el local y con el goleo de Pecantet y un buen ingreso de Caballero fue achicando la brecha para pasar el frente en el cierre con un robo y conversión del goleador celeste.

El último cuarto fue otra vez con varias imprecisiones. Los equipos se iban desgastado, pero la Crema encontró gol en Bertero (9 en el cuarto final) y Pérez para mantener la ventaja, ante un rival que recién encontró respuestas en los 4 minutos finales con las penetraciones de Mondino y un triple de Villán que lo dejó a un punto (65-64) entrando a los 60 segundos decisivos.

Bertero fue a la línea y estiró a 3 el margen (67-64 a 35''). La tónica se mantuvo con los 2 equipos anotando libres, hasta que Villán consiguió un doble con 7 segundos que dejaba a su equipo a un punto (antes había tenido 3 libres, anotando 2). A "Peca" no le tembló la mano, metió el primero, el segundo fue a fallar para consumir tiempo y Atlético logró clasificarse.

Dirigieron en el Lucio Casarín, Juan Fernandez y Ezequiel Angelini. Parciales: 19 iguales, 30-35 y 54-53.

Atlético: Ferreyra 10, Bertero 11, Pecantet 25, Caballero 10 y Faber 3 (fi). Balangero 2, Bustamante 4, Mire 1 y Pérez 6. DT: M. Miretti.

Peñarol: Mondino 8, Malvicci 8, Villán 16, Luppi 11 y Galante 5 (fi). Rivero 3, García 10, Garbocci 3 y Montoli 6. DT: A. Rodriguez.