Agroindustria aportó U$S 3.500 millones

BUENOS AIRES, 30 (NA).- Los dólares del campo siempre están: el ingreso neto de divisas aportado por la agroindustria en el primer bimestre del año superó los US$ 3.500 millones. Las divisas aportadas por el sector agroindustrial en los dos primeros meses del año fueron sustanciales para asegurar las operaciones y empleos de la mayor parte de los sectores económicos presentes en el territorio argentino.

En el primer bimestre de 2019 el ingreso neto integral de divisas generado por los sectores "oleaginosos y cereales" y "otras actividades primarias" fue de 3.513 millones de dólares (M/u$s) versus 4.208 M/u$s en el mismo período del año anterior.

Buena parte de la reducción se explica por la necesidad de importar poroto de soja –en el marco del régimen de admisión temporaria– ante la falta de mercadería provocada por la sequía 2017-2018.

Este año se prevé que eso no sucederá porque se proyecta una cosecha récord local de soja.

En segundo lugar se ubicó el sector "alimentos y bebidas" con 1.213 M/u$s netos ingresados en enero-febrero de este año, mientras que el tercer lugar del ranking fue para el sector minero, con 630 M/u$s.

Los datos corresponden a cifras del último Balance Cambiario publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) en lo que respecta a exportaciones/importaciones, inversiones directas, préstamos, giro de utilidades y formación de activos externos.



BAJA EL MAIZ

El mercado local de granos contó con ofertas de compra bajistas para el maíz, que acompañaron las disminuciones de la divisa norteamericana y del mercado de Chicago. En el caso del trigo y la soja, las propuestas fueron estables; el nivel de actividad fue bajo.

Por soja, las fábricas de la región ofrecieron U$S 215/t por la mercadería con descarga y para Abril/Mayo, sin cambios respecto a la jornada de ayer. En el Mercado a Término de Rosario (ROFEX), el contrato de Soja Fábrica Mayo´19 cotizó a u$s 222,5 la tonelada.

En tanto, la propuesta de compra por maíz con descarga se ubicó en $ 5.650 la tonelada, con una disminución de $ 250 la tonelada y el valor ofrecido por el trigo contractual permaneció en U$S 170 la tonelada.

Los futuros de trigo concluyeron la sesión de operaciones en descenso debido a los grandes stocks estadounidenses y ante la presión de la fuerte caída en los precios del maíz.

Por su parte, los futuros de maíz del mercado estadounidense se desplomaron en la jornada, con el contrato más operado cayendo más de un 4,5 %, luego de que los stocks trimestrales y las estimaciones de siembra publicadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) superaran las expectativas de los operadores del mercado.

Los de la soja finalizaron la sesión con derrumbes debido al informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que reflejó stocks trimestrales récord de la oleaginosa y por el arrastre generado por la fuerte caída del maíz.