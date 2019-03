Stornelli sigue al frente de la causa cuadernos

BUENOS AIRES, 30 (NA).- El juez federal Claudio Bonadio ratificó ayer al fiscal Carlos Stornelli al frente de la investigación por el supuesto pago de sobornos en la denominada causa de los cuadernos, al rechazar un pedido en ese sentido por parte del ex funcionario del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta.

Si bien hay otros planteos que solicitan el apartamiento de Stornelli, el magistrado desestimó ahora el que hizo Baratta, quien argumentó que el fiscal debe ser alejado porque está imputado en la causa que tramita en los tribunales federales de Dolores por una supuesta trama de espionaje y extorsión.

A partir de la investigación en Dolores en la que el juez Alejo Ramos Padilla dictó la preventiva del falso abogado Marcelo D´Alessio y en la que Stornelli fue declarado en rebeldía por no presentarse a declarar en cuatro oportunidades, las defensas hicieron una catarata de planteos para correrlo a este último del caso cuadernos.

Uno de ellos fue el de Baratta y el del empresario Oscar Thomas, detenido con prisión preventiva por el caso Cuadernos.

Bonadio aseguró a partir del planteo de Baratta, que "los hechos resultan ser manifiestamente inciertos y el pedido es temporario".

En ese sentido, analizó que no alcanza "para lograr la recusación del señor fiscal en los argumentos de Baratta porque se basa en extractos de partes de hechos que resultan materia de análisis en otro expediente y sin guardar lógica alguna sostiene que debe ser apartado el representante del Ministerio Público".

Baratta es querellante en la causa que sigue el juez federal de Dolores y su abogado presentó como excusa para apartarlo el hecho que Stornelli fue declarado en rebeldía y está imputado junto con el supuesto abogado D´Alessio, entre otros involucrados en el juzgado de Dolores.

Por otro lado, la Cámara Federal porteña ordenó liberar a cuatro ex altos funcionarios del Gobierno de Cristina Kirchner, que habían sido detenidos por el juez Claudio Bonadio acusados por la supuesta cartelización de la obra pública.

Son Nelson Guillermo Periotti, administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad; Sandro Férgola, gerente de Obras y Servicios Viales, y subadministrador General de la DNV; Sergio Hernán Passacantando, gerente de Administración de la DNV; y Germán Ariel Nivello, funcionario de la Secretaría de Obras Públicas, y subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda.