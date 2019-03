El CF asumió su equivocación

Tras el reclamo presentado por el Club Cosmos de Santa Fe, a raíz de una supuesta mala inclusión del jugador de Libertad de Sunchales, Rafael Blasco, el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior ha decidido este viernes no dar lugar a la petición del club santafesino de quedarse con los tres puntos. De esta manera, y tal como se había informado en la edición de ayer, con esta resolución se ratifica el primer lugar de la Zona 3, Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur, para el elenco sunchalenseRecordamos que el domingo 24 de marzo, el Cañonero superaba a Cosmos por 3 - 0 y se aseguraba el primer lugar de su grupo y por ende, saltear una fase de playoffs. Sin embargo, Cosmos realizó una protesta de puntos de ese encuentro ya que en el Boletín emitido el 21 de marzo figuraba dentro de los sancionados por el artículo 208 (5 amarillas) el jugador Rafael Blasco.A raíz de esa protesta, Libertad, con el respaldo de las planillas oficiales, en una rápida respuesta de su cuerpo técnico y de la Subcomisión, demostró feacientemente que Rafael Blasco acumulaba 4 tarjetas amarillas (no fue amonestado vs Ben Hur en la 2da fecha y vs Colon SJ por la 3era jornada). Ante esta situación, el Tribunal de disciplina realizó un repaso de los antecedentes y reconoció su error administrativo, por lo que Rafael Blasco había sido mal informado. A continuación detallamos el fallo completo del Tribunal de Penas del CF, Expediente N.º 4228/19:La protesta presentada por la Asociación COSMOS FUTBOL quien protesta el partido y por ende solicita los puntos del partido celebrado con su similar de Libertad de Sunchales en fecha 23 de marzo del año 2019-, por la indebida inclusión del Jugador BLASCO RAFAEL de esta última institución, toda vez que en el Boletín n°4215/19 de fecha 21/03/2019 aparece con un partido de suspensión por cinco amarillas .Deposita el arancel de $22.500,00.-Que el Tribunal de Disciplina del Interior haciendo una compulsa de los antecedentes a este respecto, advierte que ha existido un error administrativo y en realidad el jugador Blasco Rafael registra a la fecha del partido mencionado la cantidad de 4 amarillas , por lo que no le cabe la suspensión de un partido como diera cuenta el Boletín 4215/19 de fecha 21/03/2019.En consecuencia, no se hace lugar a la protesta del Club Asociación Cosmos Fútbol instaurada oportunamente y la misma debe ser rechazada. Dada las particulares del caso y teniendo en cuenta que la confusión deviene de un error administrativo del Tribunal de Disciplina del Interior, se le ha de reintegrar al club protestante el importe depositado como arancel. Asimismo el Tribunal de Disciplina del Interior deja sin efecto la sanción aplicada al Jugador Blasco Rafael y publicada en el Boletín 4215/19 de fecha 21/3/19. Por lo que el Tribunal de Disciplina del InteriorRechazar la protesta presentada por la Asociación Cosmos Futbol con respecto al partido celebrado con su similar Libertad de Sunchales por la indebida inclusión de un jugador.El Tribunal de Disciplina del interior deja sin efecto la sanción aplicada al Jugador Blasco Rafael y publicada en el Boletín 4215/19 de fecha 21/3/19.-Atento a las especiales características de la cuestión y de la forma que se ha resuelto la protesta se ha de reintegrar a la Asociación Cosmos Futbol el arancel depositado.Publíquese, Notifíquese y Archívese.