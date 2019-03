El regreso de Kevin Acuña

Tras la no aceptación de la protesta de Cosmos por parte del CF -ver aparte-, 9 de Julio continuó este viernes preparándose para el partido de mañana a las 16 en el Coloso frente a Libertad, por la 10ª y última fecha de la etapa regular del TRA. Luego del fallo que dio a conocer el Tribunal de Penas, quedó todo como estaba, con lo cual el “9” tiene una mínima chance de clasificar entre los 3 primeros de la Zona 3, aunque no depende de sí mismo. Primero, debe vencer al puntero, que vendrá a Rafaela con todo su potencial con el objetivo de ser el mejor equipo de la primera fase, y luego tiene que esperar que Ben Hur no le gane a Cosmos en Santa Fe para avanzar en el tercer lugar. Igualmente, el León se jugará las últimas fechas con lo mejor que tiene a disposición. En este sentido, Kevin Acuña, quien se perdió un par de partidos por una fractura en el tabique nasal, volverá a estar en el equipo titular en reemplazo de Sebastián Acuña. De hecho, el volante, con una máscara protectora, jugó algunos minutos el jueves en San Vicente en la igualdad sin goles del equipo liguista, aunque luego fue expulsado. En cuanto al resto, serán los mismos que le ganaron a Cosmos como visitante antes de tener fecha libre el fin de semana pasado. Con este panorama, la formación juliense para mañana sería con Gustavo Vergara; K. Acuña, Flavio Díaz, Gerónimo Astrada y Andrés Velazco; Guillermo Funes, Matías Manelli, Damián Maciel y Maximiliano Aguilar; Fabián Monserrat y Ezequiel Comas.