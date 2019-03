Recordando a Juan José Tiraboschi

La crónica dice que murió Juan José Tiraboschi y para los que no conocieron el Club Atlético de hace muchos años, quedará ahí. Pero para nosotros, los pibes del club de la década del 40/50 se fue un ídolo del fútbol de Atlético de aquella época, porque nosotros veíamos con admiración los golazos que “Pinoto” hacía con la potente pegada de su pie derecho. Era lo que en aquella época se llamaba un wing, delantero bien pegado a la raya. Siempre estuvo ligado a la institución y me alegraba verlo con plena lucidez cuando todavía concurría a los partidos al ascender al fútbol de la AFA. Debe estar reencontrándose con sus compañeros, el “Tuerto” “Queirolo” López; el Flaco Cortopassi; el Flaco Fassi; el Polaco Orgnero; Farías; el León Boidi; Sánchez, Santillán, Plácido Tosetto; el Peludo Yournades; Keller; Boetto; el Flaco Vimo, y otros que escapan a mi memoria, pero que nos dieron grandes alegrías a los atletiquenses. Tengo la suerte de encontrarme seguido con el último de los sobrevivientes de aquel plantel que es el “Pipi” Tosoratto, con quien recordamos anécdotas y el paso del tiempo que trae el olvido de las nuevas camadas de dirigentes y socios, que no vivieron ni conocieron todo lo que todos hacían por la institución. Me hubiera gustado darte un abrazo de despedida en vida y decirte gracias por todo y hasta siempre.