Caló visitó Rafaela e inauguró los consultorios médicos de Lehmann

El Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, visitó la ciudad ayer y tuvo una intensa agenda que comenzó por la mañana y finalizó por la tarde en Lehmann. Allí, se realizó el acto de inauguración de los nuevos consultorios médicos que UOM recientemente finalizó de construir allí. Los mismos tendrán un rol fundamental en la atención primaria de la salud, tanto para la gente de Lehmann como de todos los alrededores.

El nuevo espacio cuenta con cien metros cubiertos, dos consultorios, salas de espera y sanitarios.

Allí atenderán especialistas como clínicos, ginecólogos, pediatras, psicólogos, kinesiólogos, entre otros. De esta forma, se podrá dar respuesta a una creciente demanda de la región, evitando que los afiliados tengan que trasladarse hasta Rafaela, salvo problemas mayores.

Durante el acto de inauguración, estuvieron presentes acompañando a UOM el senador provincial Alcides Calvo; los diputados Provinciales Omar Martínez y Leandro Busatto; el secretario de Prensa de la UOM y titular de la seccional Vicente López, Emiliano Gallo; el presidente comunal de Lehmann, Lucio Beltramo; el Ingeniero José Luis Basso, Presidente del Grupo Basso; y Juan Carlos Basso, presidente de Motor Parts. Además estuvieron presentes también los profesionales de la salud que van a estar trabajando en los nuevos consultorios de Lehmann.

Durante el acto, tomó la palabra Roberto Oesquer: “Este es un proyecto que iniciamos el año pasado y que es muy importante para la localidad por la cantidad de afiliados que tenemos. Además, va a estar abierto para todos los que quieran atenderse allí”, señaló Oesquer.

“Dentro de un marco recesivo y un país que realmente nos preocupa a todos, y del cual UOM no es ajeno, poder llevar adelante este tipo de obra es seguir apostando a la salud y el bienestar de los trabajadores, y dentro de nuestras posibilidades, mejorar permanentemente los servicios. Es una premisa y desde la UOM se lleva adelante en todo el país”.

Por su parte, Antonio Caló valoró la importancia de la inauguración de estos nuevos consultorios médicos. “No es fácil dada la situación que está viviendo el país, los trabajadores, y la obra social de la UOM, inaugurar consultorios de esta naturaleza para que mucha gente pueda tener la salud que merece”.

En este sentido, señaló que “la UOM mira para adelante. Yo siempre digo que nuestro engranaje tiene doce dientes, como un reloj. El reloj nunca va para atrás, así lo hará la UOM, así lo haremos nosotros, apostando al futuro”.



CONFERENCIA

Como primera actividad, Caló participó de una conferencia de prensa que se realizó por la mañana en la sede gremial de calle Arenales, y en la que estuvieron presentes también Gallo, Oesquer e integrantes de la Comisión Directiva de la Seccional Rafaela.

Sobre el panorama nacional actual, Caló fue contundente. “A mi me tocó vivir muchos problemas en situaciones en las que tuvimos que discutir paritarias, pero nunca como en este caso, que es terrible. En 2014 teníamos 250 mil afiliados y ayer tenemos 185 mil, y 25 mil trabajadores están suspendidos, cobrando el 50 o el 70% de su salario, sin saber si volverán a trabajar cuando termine la suspensión”, sostuvo, y agregó: “el 4 de abril vamos a hacer una marcha en Buenos Aires todos los gremios industriales, y no es en contra del gobierno sino en defensa de los puestos de trabajo y de la industria nacional”.

Consultado sobre los porcentajes que se piensan para la paritaria que se inicia próximamente, Caló expresó: “nosotros queremos llegar a cubrir la canasta básica, que no haya ningún compañero por debajo. El año pasado firmamos por el 41% y la inflación terminó siendo del 51%, ahí ya perdimos el 10%. De arranque ya empezamos con eso”.

“Ahora nos estamos reuniendo con los empresarios, les dijimos cuáles eran nuestras pretensiones, corregir lo perdido y mirar para adelante. Los empresarios dicen que tendrán una respuesta, y el día 5 de abril tendremos otra reunión y veremos qué dirán”



ENCUENTRO CON DELEGADOS

Y VISITAS A EMPRESAS

Durante el mediodía, Caló –acompañado de Oesquer- realizó un encuentro con los delegados en el Salón Rogelio Gagliardo de Bella Italia.

Allí, todos los presentes pudieron hacerle preguntas sobre distintos temas actuales que ayer los preocupan, y Caló respondió todas las inquietudes.

Posteriormente, se realizó una visita a la empresa local VMC y una recorrida por Motor Parts, ubicada en Lehmann.