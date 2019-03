La sorpresa de Mathier

De las bajas que tuvo Ben Hur, sin dudas la que más se sintió en el partido ante Colón de San Justo fue la de Gustavo Mathier. Recordemos que el lateral derecho se había lesionado en Sunchales frente a Libertad, donde tras impactar contra la laja del tejido perimetral, se fracturó el radio. Inclusive se barajó la posibilidad de ser operado y una inactividad de 40 días que lo dejaban casi afuera del torneo si Ben Hur seguía en carrera.Por eso, después de sacarse el yeso, fue toda una sorpresa que el marcador volante entrenara en el trabajo táctico de la víspera en el estadio Néstor Zenklusen, de cara al decisivo partido de mañana domingo a las 16 en Santa Fe ante Cosmos. Moviéndose en el supuesto equipo titular, utilizó un vendaje especial (una félula) en el brazo afectado. Habrá que ver, tomando como referencia que estuvo dos semanas parado, como responde en cuanto a ritmo físico y futbolístico. Pero el futbolista quiere jugar y aunque no llegue al cien por ciento es posible que esté en Santa Fe.Otro de los datos de la práctica fue la ausencia de Leandro Sola, por precaución debido a un fuerte golpe en la cabeza que tuvo en el entrenamiento del jueves con Nahuel Vera. Su lugar lo ocupó Ezequiel Saavedra, pero es casi un hecho que el ramonense será de la partida.Por lo demás, queda aguardar cuál puede ser la dupla de ataque. Vera justamente tiene una molestia en la zona intercostal producto de ese choque con Sola, pero no le impediría jugar. Recordemos que puede reaparecer Giacopetti, acotando que por motivos laborales Leo Ochoa no pudo estar en algunos entrenamientos de la semana.A priori, el probable equipo dispuesto por el DT Carlos Trullet sería con: Matías Astrada; Francisco Baranoski, Luis Ybáñez y Luciano Kummer; Gustavo Mathier, Leandro Sola, Santiago Paz y Germán Guibert; Pablo Pavetti; Nahuel Vera y Gabriel Giacopetti.Ben Hur tendrá que ganar para no depender de otro resultado en su aspiración de lograr el tercer puesto de la Zona 3, recordando que Cosmos ya no tiene chances de clasificar.