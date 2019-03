Hockey: CRAR con Tilcara

Se juega este sábado la cuarta fecha del torneo Dos Orillas de hockey damas, organizado por las Asociaciones Santafesina y Entrerriana. En la oportunidad, CRAR estará recibiendo en el sintético a Tilcara de Paraná en toda la tira de categorías por la Zona Estímulo B.A las 9 jugarán en Sub 14, a las 10 en Sub 16, a las 11.15 en Sub 12, 12.15 en infantiles, 13.30 en Sub 18, a las 15 en Reserva y a las 16.30 en Primera División.