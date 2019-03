Inauguran esta tarde la Plaza ARA San Juan

Esta tarde, desde las 16.30, se llevará adelante el descubrimiento de una placa en la Plaza ARA San Juan, que recordará por siempre a los 44 submarinistas que dieron sus vidas en cumplimiento con el deber que nuestra Nación les demandaba.

Esta iniciativa será impulsada por la Municipalidad de Rafaela y por parte de la Unión Liceísta, que cuenta además con el apoyo del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas, la Unidad Regional V y las delegaciones locales de la Policía Federal y Gendarmería Nacional Argentina. En caso de lluvia, el evento se llevará a cabo en el Centro Cultural Viejo Mercado.

Dicho acto será abierto a la comunidad y encabezado por el Intendente de la ciudad, Luis Castellano, que contará además con la presencia de la familia del Teniente de Navío Fernando Mendoza (uno de los 44), que llegarán desde Entre Ríos para ser partícipes de este emotivo evento.

Los familiares de Fernando fueron los que más insistieron con la búsqueda del submarino. En varios medios nacionales aparecieron reclamando y rogando que se continúe con la búsqueda, cuando esta parecía que se diluía. “Creo que con toda la tecnología que hubo no los buscaron en el lugar correcto. Yo mande un mensaje pidiendo que salgan de Ushuaia siguiendo la ruta que hizo el submarino y no sé si lo hicieron, pienso también en el informe que dio Estados Unidos y no creo que miles de kilos de materia de hierro y masa se hayan desintegrado, conozco el submarino por dentro y por fuera y lo recorrí varias veces y no entiendo como se pudo desintegrar sin que encuentren nada”, había detallado Raquel, su mamá en ese momento más desesperante para los familiares.



MÁS DEL ACTO

Además, la banda municipal estará a cargo de la musicalización del acto donde ejecutarán también la “Marcha al ARA San Juan” compuesta recientemente por el integrante de la Banda de Música de la fuerza de seguridad provincial Ángel Santomil.

Con la presencia de autoridades y representantes de las fuerzas de seguridad locales y de organizaciones civiles afines, también llegarán a Rafaela los abanderados del Liceo Militar “General Manuel Belgrano” para terminar de dar marco a esta ocasión que busca recordar a los submarinistas y a todos aquellos efectivos que ofrendaron sus vidas por nuestra Nación.

Además estará presente en el acto el periodista Nicolás Kasanzew, quien fuera cronista de varias guerras, pero especialmente fue el único corresponsal de la Guerra de Malvinas, para Canal 7, el por aquel entonces, de mayor audiencia en nuestro país. Recordemos que Kasanzew dará una charla esta tarde a las 18 horas en el Aero Club de nuestra ciudad. La charla se denomina "Malvina, para recuperar La Argentina".

El submarino sirvió en la Armada Argentina desde 1985 hasta su desaparición, el 15 de noviembre de 2017, en el mar Argentino, con 44 personas a bordo

La Armada Argentina perdió contacto con el submarino cuando se trasladaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata, a la altura del golfo San Jorge, posiblemente a causa de su hundimiento como consecuencia de una implosión.

Dieciocho países colaboraron en la operación de búsqueda y rescate (SAR), durante quince días, sin resultados. Al año siguiente, el gobierno contrató a la empresa privada Ocean Infinity e inició una segunda búsqueda que concluyó al hallarse la nave el 17 de noviembre de 2018, muy cerca del punto de desaparición, a 907 metros de profundidad.