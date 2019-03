CRAR en un duelo clave

El Top 10 del torneo Regional del Litoral tendrá este sábado su cuarto capítulo con un partido fundamental para las aspiraciones del Círculo Rafaelino de Rugby, en cuanto a luchar por quedar dentro de los ocho primeros que asegurarán la categoría al cabo de la primera fase. La escuadra dirigida por Cristian Martino recibirá a Universitario de Rosario, que al igual que el Verde, tampoco ha ganado hasta el momento. El partido principal comenzará a las 16 en nuestra ciudad y será dirigido por Fabián Prats; en tanto que previamente se medirán en pre-reserva, a las 12:45, con el contralor de Martín Jaime, y a las 14.15 en reserva (Federico González).Para este compromiso, el Head Coach rafaelino dispuso la siguiente formación titular: Nicolás Gutiérrez, Martín Zegaib y Jonatan Viotti; Gonzalo García y Mauro Bianco; Juan Pablo Imvinkelried, Manuel Mandrile y Facundo Aimo (c); Maximiliano Bertholt y Santiago Kerstens; Juan Ignacio Coyne, José Williner, Guillermo Brown y Tomás Lavalle; Juan Nicolás Imvinkelried.Además jugarán en esta fecha: Paraná Rowing vs. Estudiantes, Emilio Traverso; Duendes vs. Old Resian, Leonidas Diez; GER vs. CRAI, Juan P. Spirandelli y Jockey vs. Santa Fe RC, Mauro Rivera.CRAI 14 puntos; Jockey 12; Old Resian 11; Duendes 10; GER y Rowing 9; Santa Fe RC 6; Estudiantes 5; Universitario 2 y CRAR 1.