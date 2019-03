El primer encuentro el 4 de mayo

Para el próximo mes de mayo en nuestra ciudad está anunciada una edición de TedxRafaela, recientemente, uno de sus impulsores, Pablo Marzioni, nos visitó para dar a conocer detalles de este emprendimiento, innovador para nuestra ciudad.

La propuesta nació de un grupo de jóvenes profesionales unos, estudiantes universitarios otros que, deseosos de aportar propuestas innovadoras para la ciudad se dedicaron a la organización de TEDXRafaela.

En cuanto a la propuesta resaltó que " es la primera vez que va a realizarse en Rafaela, se hizo en Sunchales, Santa Fe, Rosario, en la zona, pero en nuestra ciudad es la primera vez.

"El motivo para organizarlo fue la idea de traer algo nuevo, algo innovador, que pueda ayudar a Rafaela; somos un grupo de jóvenes altruistas que no buscan el interés económico, nuestra meta es ayudar, innovar y traer a Rafaela una idea nueva que nos haga salir un poco de la comodidad.Todo el grupo, lo que propone son ideales en la gente que vaya y la que puede verlo y escucharlo por Internet, puede tomar, y aplicarlo a la vida diaria. La idea es tiempo de acción del cual podés sacar el tema del que vamos a hablar y accionarlo en tu vida diaria", enfatizó.



Los temas



Más adelante hizo saber que los tres grandes temas que van a tratarse son: emprendedurismo, liderazgo social y bienestar emocional y salud.





Los expositores



Con respecto a las charlas señaló que tienen un lapso máximo de 18 minutos cada una, "donde lo importante es la idea, puede ser el almacenero de la vuelta de mi casa o el Presidente de la Nación, no importa quien sea, sino que tenga una idea que traiga para contar. Hicimos una preselección entre 70 personas que se inscribieron, hubo una convocatoria pública y otra un poquito más privada, en la pública lo hicimos en las redes sociales y se inscribieron más de 50 personas, y luego una más privada, para lo que nosotros hicimos una lista de potenciales personas que podrían estar en TEDX por capacidades, hábitos e ideas, los convocamos y a través de una cuestión democrática de votación quedaron seis grandes ideas - siete oradores en realidad, ¿por qué 7? porque dentro las chicas que hablarán sobre lengua de señas son dos- Daniela Piombi y Fabiana Coria-

"Tenemos al psiquiatra Alejandro Ruiz Díaz que nos va a hablar de bienestar emocional y salud; Joaquín Gandolfo, que va a hablar sobre educación, Rodolfo Arancibia hablará sobre la imaginación y la importancia del imaginario;Rodolfo Galloni sobre el liderazgo empresarial y Tatiana Sartori sobre emprendedurismo, cómo emprendió algo súper innovador que es la escuela de Circo en Rafaela. Son seis grandes temas que estarán a cargo de siete oradores", concluyó.



El encuentro



La convocatoria tendrá como escenario el Centro Comercial- Necochea y 9 de Julio- , el espacio estará limitado a cien -asistentes -"porque se aplica la primera licencia, nos dieron el nivel 1, para llegar al nivel 2 debemos hacer bien esto y después seguir avanzando, caso contrario nos la retiran y será otorgada a otro que aplique", señaló

"Será el 4 de mayo a partir delas 10 y se extenderá hasta las 14:30-15, aproximadamente. Son cuatro -cinco horas de corrido, en las que habrá desayuno, lunch, agasajo a los asistentes", destacó.

en cuanto a los participantes hizo saber que la convocatoria se hará a través de las redes sociales y tienen pensado visitar algunas instituciones, por ejemplo las de la tercera edad".

Potenciales



Auspiciantes



BTI Rafaela, SanCor Salud, Deisa, Pingüino, Wilnext,Maderal, Mutual Pilar, Centro Comercial, Pinta Bar , son quienes apuntalan la propuesta.

"Encontramos en este formato la manera de encontrar potenciales en Rafaela, no solamente de oratoria, son todos rafaelinos, la mayoría de los auspiciantes son rafaelinos, mucha ideas rafaelinas, trajimos couchs rafaelinos, el equipo somos todos rafaelinos, es una idea salida de Rafaela y encontramos ideas muy buenas", resaltó





Organizadores



El equipo organizador , que viene trabajando con ahínco desde el año anterior está integrado porAugusto Rolando, Natalia Odrefe, Facundo Nos, Hernán Magni, Antonela Marchello, Florencia Garciá, Vanina Sterren , Mauricio Fenoglio, y por supuesto nuestro visitante, Pablo Marzioni.