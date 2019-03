Paritaria: el Gobierno convocó a UPCN y ATE, pero no a los docentes

El gobierno de la provincia convocó a reunión paritaria a los representantes de la administración central, Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).La reunión se llevará a cabo este lunes a las 16:30 en la sede del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, ubicada en Casa de Gobierno (3 de Febrero 2649 de la ciudad de Santa Fe).La información oficial es clara por omisión: en esa convocatoria no están los gremios docentes, quienes tienen programadas dos medidas de fuerza (miércoles y jueves próximo). Así, y sin una nueva propuesta salarial para analizar, las medidas de fuerza están en curso de colisión. Porque, además, desde el Gobierno, esperan que se levanten las medidas para poder llamarlos. De darse lo que se supone, solamente habría clases la semana que viene lunes y viernes (el martes es feriado).Tanto la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFÉ) como el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) pusieron en marcha un plan de lucha que contempla dos jornadas de paro para el martes y miércoles venideros. Rechazan el aumento del 10 por ciento y la aplicación de la cláusula gatillo condicionada a los ingresos a las arcas provinciales, como ofreció la provincia.Los gremios estatales y docentes rechazaron la última oferta salarial, lo que profundizó aún más el conflicto. El ministro de Economía Gonzalo Saglione destacó que la administración santafesina "siempre planteó que hay espacio para el diálogo, dentro del costo fiscal que supone para la provincia la propuesta que se presentó la semana pasada"."Entendemos que la propuesta que se nos hizo tiene que ser necesariamente mejorada", dijo Jorge Hoffmann, de ATE. No obstante, Saglione aclaró: "Lo que no podemos es asignar una mayor masa de recursos, porque el presupuesto de la provincia no puede escapar a las generales de la ley de lo que hoy viene sucediendo en la economía argentina".Así, destacó que la masa salarial "seguirá siendo la misma" y dijo que podría haber "una asignación diferente en función de los niveles salariales". Fuentes cercanas a las negociaciones, indicaron al Uno de Santa Fe que esa reformulación incluiría mejoras para las categorías más bajas y algún retoque a la cláusula gatillo.Hoffmann cuestionó los dichos de Saglione: "Son declaraciones muy imprecisas que no nos permite tener una opinión respecto al significado que les da el ministro. De todos modos, entendemos que la propuesta que se nos hizo tiene que ser necesariamente mejorada".ESTRATEGIASi bien solo forma parte de una lectura, parecería ser que la intención del gobierno es dividir al movimiento obrero, que se movilizó contundentemente el martes pasado, con más de 20.000 personas manifestando en la misma. Para la semana que viene estaba planteada otra movilización.Es que si ATE y UPCN aceptaran lo propuesto el lunes, debilitaría la posición de AMSAFE. El Gobierno remarcaría que hubo otros sindicatos que aceptaron esta propuesta y dejaría en "off side" a los docentes, con la intención de limar la legitimidad del reclamo.Pero, esto solamente se verá cuando se jueguen las cartas, el próximo lunes.CRONOGRAMA DE PAGOEl Ministerio de Economía dio a conocer el cronograma de pago de sueldos a los agentes provinciales correspondientes al mes de marzo, que comenzará a efectivizarse a partir de este lunes 1 de abril.• Lunes 1 de abril: Seguridad y Iapip.También percibirán sus haberes los jubilados y pensionados que perciban hasta $18.000.Los haberes estarán disponibles a partir del sábado 30 de marzo en los cajeros automáticos de la Red Link.• Miércoles 3 de abril: Ministerio de la Producción; Ente Zona Franca; Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; Ministerio de Innovación y Cultura; Ministerio de Economía; API - Catastro; Ministerio de Educación; Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado; Ministerio de Seguridad; Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; Ministerio de Obras Públicas; Ministerio de Infraestructura y Transporte; Ministerio de Medio Ambiente; Dirección Provincial de Vivienda; Dirección Provincial de Vialidad; Fiscalía de Estado; Sindicatura General de la Provincia; Secretaría de Estado del Hábitat y Secretaría de Estado de la Energía.También percibirán sus haberes los docentes y asistentes escolares con DNI terminados en 6, 7 y 8, y los de las escuelas privadas transferidas del 2º convenio.Los haberes estarán disponibles a partir del martes 2 de abril en los cajeros automáticos de la Red Link.Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud y Assal.También percibirán sus haberes los docentes y asistentes escolares con DNI terminados en 0, 1, 2 y 9, y los de las escuelas privadas transferidas del 1º convenio.Poder Legislativo, Poder Judicial, Tribunal de Cuentas y Defensoría del Pueblo.También percibirán sus haberes los docentes y asistentes escolares con DNI terminados en 3, 4 y 5, y los de privadas históricas.2º turno de jubilados y pensionados (jubilados y pensionados que perciban haberes desde $18.001 y hasta $25.000).Los haberes estarán disponibles a partir del sábado 6 de abril en los cajeros automáticos de la Red Link.3º turno de jubilados y pensionados (jubilados y pensionados que perciban haberes desde $25.001 y hasta $35.000).4º turno de jubilados y pensionados (jubilados y pensionados que perciban haberes superiores a los $35.001).Autoridades superiores de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.