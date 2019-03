"El país necesita un debate de reforma previsional"

El Director Ejecutivo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, Nadín Argarañaz, disertó en la jornada de ayer, sobre "el sistema tributario argentino, el contrapeso del sector productivo", en la sede del CCIRR, ante un buen marco de personas.Argarañaz es doctor y magister en economía, y analizó, en un contexto general, cómo el país necesita una discusión seria por una reforma previsional."Parte de la solución, pasa por una reforma estructural, Argentina necesita y debería darse un debate concreto de una reforma provisional para definir como va a ser hacía adelante, eso mínimamente" adelantó Argarañaz.El doctor sostuvo que Argentina ha tenido desde el año 2003 hasta el 2015 una fuerte suba en la presión tributaria, que entre los años 2015 y 2017 se intentó bajar, pero en la búsqueda de ese déficit 0 como solicitaba el FMI es cuando comienzan a aparecer la suba de impuestos. "Según nuestro análisis el 60% de ese ajuste adicional que hay que hacer lo estamos haciendo a través de impuestos, el estado pone solamente un 40% de la reducción de gasto y el 60% lo debe hacer la sociedad a través de los impuestos" resaltó el economista.Como da cuenta Argarañaz todo esto llega por "el fuerte aumento que ha tenido el gasto público en los últimos años y además que ha sido un aumento concentrado en gasto corriente", dijo.En tanto, destacó que la "Argentina no aumentó su gasto público por una enorme inversión en infraestructura, en obra pública, en generación de condiciones para el crecimiento, sino que lo ha hecho de manera sustancial en gasto corriente, jubilaciones, subsidios y es difícil de desmantelar por que se transforma en un gasto que no se puede perforar hacia abajo" señaló el magister.Además dijo que "eso genera una necesidad de financiamiento que todos los gobiernos recurren a los impuestos, pero lo que pasa es que el sector privado ya está con una carga tributaria que es asfixiante y está paralizando a muchos sectores por que no solo está la parte impositiva de la nación provincia y municipios, sino que en Argentina hemos calculado que hay al menos 100 regímenes de recaudación anticipada".Los pronósticos inflacionarios para 2019 no son alentadores, ya que la mayoría de los economistas y las encuestas de expectativas de mercado del Banco Central hablan de un piso de no menos del 30 por ciento.Esta tasa anual, de concretarse, sería la cuarta más alta de los últimos 15 años, sólo superada por las de 2014, 2016 y, lógicamente, 2018, cuando rozó el 50 por ciento. En tanto, uno de los mayores problemas para contener la suba de precios de los meses que vienen está en las decisiones que el propio Gobierno nacional está tomando en materia de tarifas.En efecto, la habilitación de nuevos incrementos en los servicios públicos no va a ayudar a aplacar los índices inflacionarios. "El año pasado hemos reinstalado el tema de las retenciones con el compromiso que en diciembre de 2020 desaparezcan, pero la evidencia histórica demuestra que la posibilidad de que eso ocurra son extremadamente bajas, vamos pateando la pelota para adelante", explicó el economía y agregó que "para modificar el panorama del país hay que mantener una discusión seria en materia de reforma provisional", concretó.