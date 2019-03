Una elección incierta

En Cambiemos crece la preocupación por la situación electoral, tanto por lo que muestran las encuestas, como por los indicadores sociales. En las que maneja el gobierno y difunde entre inversores (Isonomía), Cristina tiene 31% de intención de voto, Macri 30% y Lavagna 20%. En la doble vuelta, Macri se impondría con 42%, sobre Cristina con 39%, respondiendo 19% no saber.

Pero la realidad es que hay lugares donde el oficialismo nacional está tercero. Así fue en Neuquén, donde quedó relegado al tercer lugar con el 16% de los votos y será nuevamente en Río Negro -donde la elección se hará como estaba previsto el 7 de abril pese al fallo de la Corte que impidió al Gobernador presentarse por tercera vez consecutiva- mientras que en las PASO de San Juan que se realizan el próximo domingo 31 de marzo, quedará a gran distancia del PJ. Pero es en la mayoría de los partidos del conurbano bonaerense -donde el desempleo y la pobreza están por encima del promedio nacional como lo han informado el INDEC y el Observatorio Social de la UCA- donde el oficialismo está en tercer lugar y las dos fracciones del PJ se imponen sobre él.

La medición de pobreza del año 2018 de dicho Observatorio, muestra que ha aumentado 5 puntos año contra año. El gobierno ya sabe que lo mismo sucederá con el desempleo del primer trimestre de 2019, que se está tomando ahora. Macri está dispuesto a sacrificar crecimiento por estabilidad cambiaria, como clave económica de su campaña electoral. La política exterior ocupará un lugar relevante en la semana, con la visita del Rey de España quien presidirá el Congreso de la Lengua Española que se hará en Córdoba y la visita de una delegación comercial de EE.UU.

Al mismo tiempo en el Kirchnerismo, el regreso de Cristina le permite recuperar la iniciativa política, aunque sin resolver sobre su candidatura. Aunque muchos deseen lo contrario -no Macri que sigue apostando a la polarización con ella como clave política de su campaña- lo probable es que finalmente lo sea, por varias razones: puede ganar; tanto en 2015 como en 2017, perder no le impidió seguir siendo la principal figura de la oposición; si no se presenta, el tercio de electorado que la vota, se desarticula, ya que no transfiere sus votos a un candidato propio como Rossi o Kicillof y la estructura -como los intendentes del conurbano- pasarían a jugar con Lavagna, porque sería un candidato presidencial con mayores posibilidades.

La visita a Cuba tiene un sentido ideológico -fue recibida por el presidente Díaz Canel y por el Jefe del Partido Raúl Castro- y su hija Florencia queda a salvo de que se haga efectivo un eventual pedido de extradición en este país. El 26 de marzo se reactiva la causa de enriquecimiento ilícito contra ella, quien ha pedido al juez una prórroga para permanecer en este país más tiempo. Recién en junio, la ex Presidente hará pública su decisión sobre si será o no candidata a la Presidencia. Las marchas realizadas el 24 de marzo, con motivo del 43º aniversario del último gobierno militar, fueron dos: una del Frente Sindical con presencia del Kirchnerismo y otra de la izquierda, que lo cuestiona.

Mientras tanto la opción de Lavagna se va afianzando en el ámbito político y sindical. El Gobierno asume que es el tercer candidato. El lunes 18, el Jefe de Gabinete Marcos Peña, dijo que "Cristina y Lavagna son conservadores y reaccionarios". Pareciera que su estrategia sigue siendo ocupar el "centro político", sin advertir que fenómenos como la multitudinaria marcha contra el aborto del 23 de marzo, acentúa la posibilidad de una fuerza a la derecha de Cambiemos, que si bien no puede llegar a la segunda vuelta, si puede restarle votos en las PASO y en primera vuelta.

El ex Ministro de Economía sabe que el eje de la estrategia del oficialismo en su contra es plantear que tiene un acuerdo con Cristina para garantizarle la "impunidad". Por esta razón, hizo público su rechazo a un acercamiento con la ex Presidenta, que ha propuesto el ex presidente Duhalde. El Gobernador de San Juan (Uñac) dice que quiere ser su candidato a Vicepresidente; el de Entre Ríos (Bordet) que es una buena opción; una figura importante del Radicalismo (Cobos) sostuvo que es la alternativa más peligrosa para el oficialismo por sus virtudes.

Si bien desde Alternativa Federal plantean que debe competir en las PASO, Lavagna mantiene su posición: si en junio su candidatura se impone con clara ventaja sobre Massa y Urtubey, no tienen sentido. Y si su figura no se impone, posiblemente no será candidato. Los dos sectores de la CGT han vuelto a manifestar su apoyo al ex Ministro de Economía. El sindicalismo realiza una marcha contra el gobierno el 4 de abril, pero sigue eludiendo un paro general. Los ministros Sica y Stanley se reúnen esta semana con la CGT, para negociar acuerdos por las obras sociales y los regímenes jubilatorios. Los movimientos sociales, que realizaron cortes y ollas populares en Buenos Aires y en 14 provincias se movilizarán nuevamente el 28 de marzo, con la participación de más organizaciones.

En la semana también tendrán lugar hechos entorno a los conflictos políticos que se desarrollan en la justicia. El 26 de marzo, la Suprema Corte emitiría fallo sobre el pago del impuesto a las ganancias por parte de los jubilados, el que no iría en línea con lo que pretende el Poder Ejecutivo.

Ese mismo día, el Fiscal Stornelli declararía finalmente ante el juez Ramos Padilla sobre la causa del espionaje ilegal (D´Alessio) tras un fallo de la Cámara Federal de la Plata que lo obliga a comparecer. El 28, declara el fiscal Bidone, que es otro funcionario judicial acusado de tener vinculaciones con dicha organización.

Sin ocultar su simpatía ideológica, el juez Ramos Padilla participó el 24 de marzo de una de las marchas que conmemoraron el 43º aniversario del último golpe militar. Pero en su discurso dirigido al Poder Judicial, el Presidente de la Corte (Rosenkrantz) reconoció el problema central que afecta a la justicia argentina: su falta de credibilidad en la sociedad.