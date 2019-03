La UNRaf celebra hoy el inicio de la construcción de su campus

Hoy, a las 18:00, la Universidad Nacional de Rafaela firmará el llamado a licitación para el inicio de la obra de su campus en avenida Angela de la Casa al 2500, sobre Ruta 34.Luego del acto, comenzará la celebración del inicio del año académico 2019 con la presentación de espectáculos locales y nacionales con entrada libre y gratuita.Cecilia Gutiérrez, secretaria de Articulación con la Comunidad de la UNRaf, en diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), comentó que "para nosotros es una alegría poder unir dos actividades importantes. La principal es la firma de la resolución de la licitación del inicio de las obras del campus. Lo primero que se va a estar realizando es la construcción del laboratorio. Y a eso le sumamos también la celebración del inicio del Año Académico 2019 que se da con la gratísima sorpresa de poder contar con un grupo muy importante de nuevos ingresantes. Entre las carreras y las diplomaturas -un total de 10- tenemos un grupo de alrededor de 1200 estudiantes. Esto nos da una enorme alegría"."La idea es que empecemos a adueñarnos, apropiarnos y a sentirnos parte y que toda la comunidad de Rafaela se sienta parte de este predio que queda en la avenida Angela de la Casa al 2.500, sobre la colectora de la ruta 34, cerquita del aeroclub que es donde va a estar emplazado el campus universitario. No solo tenemos que adueñarnos los rafaelinos, sino toda la zona, porque muchos de los estudiantes provienen de la región", dijo.El acto contará con la presencia del rector, Rubén Ascúa; el intendente Luis Castellano y el autor del proyecto de Ley de Creación de la UNRaf, el senador nacional por Santa Fe, Omar Perotti. "También estarán las autoridades del Concejo Municipal, Intendentes y presidentes comunales de localidades cercanas porque tiene una zona de influencia muy importante, los estudiantes . Y allí se une con la segunda parte, que es la celebración del inicio del acto académico y todas las actividades están pensadas en ellos", completó Gutierrez.Además, la obra del campus será una de las más importantes de la historia de Rafaela y la región por su envergadura arquitectónica y por su proyección institucional. En esta oportunidad, se comenzará con una primera fase que incluye la construcción de edificios destinados a laboratorios. Cuando uno escucha o lee esa palabra, uno se imagina quemadores, pipetas con diferentes colores y hasta probetas de las cuales les sale un poco de humo. El laboratorio de la UNRaf no será para nada así: "debido a las carreras innovadoras que proponemos, los laboratorios que se construirán involucran un laboratorio de producción de audio, aula de usos múltiples para informática, de realidad virtual, de realizaciones audiovisuales. En realidad, estos laboratorios tienen mucho vínculo con las propuestas académicas que tiene UNRaf y que son bastante distintos al solamente las pipetas que uno imagina, piensa en un laboratorio; y son las que permiten llevar adelante estas cátedras que tienen contenidos que requieren de una infraestructura que es especial", dijo Gutierrez.ESPECTACULOS"La idea fue pensar en los estudiantes. Es por eso que se hizo un pequeño relevamiento de qué podía llegar a ser atractivo para ellos y bueno por eso van a estar viniendo todos reconocidos youtubers como MoMo y Dai Fernandez y después va a estar alguien que también mediáticamente es muy conocido Soy Rada, que hace magia, stand up, tiene unipersonales en Netflix. Y para cerrar, tendremos música y nos va a estar acompañando el grupo local La Quinta Cumbia", adelantó Gutierrez.El escenario estará ubicado dentro del mismo campus. "Contaremos con la colaboración de la Municipalidad, para que el tránsito y el acceso al predio sea el correcto", indicó. No hay previsto un plan B en el caso de mal tiempo: "estamos pensando en que el tiempo nos acompañe y podamos realizar todas las actividades que son al aire libre y necesitamos de un buen clima que nos acompañe", comentó."Este es el primer pasito de lo que es un sueño muy ambicioso. Se había rubricado un convenio con la universidad San Martín para concretar un masterplan que se presentó en el mes de diciembre del 2017, donde incluye muchísimos edificios más: una pista de atletismo, una planta de servicios, biblioteca, una residencia, comedores, etc. La idea es ir de a poquito con lo que es posible y realizable en la actualidad. No deja de ser una alegría muy grande", dijo Gutierrez.Este acontecimiento representa uno de los momentos más trascendentes desde el 3 de diciembre de 2014, cuando el Senado de la Nación aprobó por unanimidad la puesta en funcionamiento de la tercera Universidad Nacional en la provincia de Santa Fe.